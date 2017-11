Alle dagelijkse activiteiten kunnen het leven verlengen

Die ‘to do’ lijst met klusjes en boodschappen zou in feite een verscheidenheid aan gezondheidsvoordelen kunnen bieden, volgens onderzoekers van de University of California. De studie vond dat vrouwen ouder dan 65 jaar die zich bezighouden met regelmatige lichte lichamelijke activiteit een vermindering van het risico op mortaliteit hadden. De 6000 vrouwen in de studie, in de leeftijd van 65 tot 99, werden gedurende maximaal vier en een half jaar gevolgd. Ze droegen zeven dagen lang een meetinstrument, een versnellingsmeter op hun heup, terwijl ze bezig waren met hun dagelijkse bezigheden. Uit het onderzoek bleek dat 30 minuten licht lichamelijke activiteit per dag het mortaliteitsrisico met 12 procent verlaagde, terwijl een extra 30 minuten matige activiteit, zoals fietsen in een rustig tempo of stevig wandelen, een 39 procent lager risico vertoonde.

De studie toonde ook aan dat het voordeel van lichte lichamelijke activiteit zich uitstrekte tot alle onderzochte subgroepen, waaronder verschillende etnische achtergronden, obese en niet-zwaarlijvige vrouwen, vrouwen met een hoog en laag functionerend vermogen en vrouwen die ouder en jonger zijn dan 80 jaar.