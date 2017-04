Date gewoonten die je moet laten gaan na je 30e

Dus je bent 30 of zoiets, en je bent aan het daten. Misschien ben je net single na een lange relatie of ben je al jaren aan het daten. Hoe dan ook, je bent nog steeds op zoek naar de juiste partner. Alleen kun je nu niet meer hetzelfde doen als wat je in je twintiger jaren deed. Welke date gewoonten moet je laten gaan nu je deze leeftijd hebt bereikt? Je leest het hier.

Onmogelijke verwachtingen hebben. Het allerbelangrijkste ding wat je moet laten gaan is je lijstje met eigenschappen wat mannen moeten hebben met wie je wilt daten. Je hebt geleefd en bent ouder geworden, en je bent op zoek naar mensen met dezelfde soort ervaringen, wat betekent dat ze hoogst waarschijnlijk niet kunnen voldoen aan elk punt op deze lijst. Je zou open moeten staan voor mannen die kinderen hebben, gescheiden zijn, tatoeages hebben, roken, wat zwaarder zijn, hun haar verliezen, geen bepaalde lengte of leeftijd hebben, etc … Let niet op al die dingen die niets te maken hebben met het karakter en de persoonlijkheid van iemand. Sta open voor nieuwe dingen.

Een verkeerd beeld scheppen. Probeer je ware zelf te erkennen en probeer niet om een potentiële partner voor de gek houden. Zorg ervoor dat je foto’s recent zijn. Heb je kinderen? Schrijf dat op je profiel. Zeg niet dat je van yoga houdt of dat je atletisch bent, als dat niet zo is. Uiteindelijk zullen jullie beiden teleurgesteld zijn.

Daten om de verkeerde redenen. Stop met iemand te zoeken die je compleet maakt. Nu je 30 bent, weet je beter, dus zul je beter doen. Je weet dat je van jezelf moet houden en vrij moet zijn van drama uit het verleden om een succesvolle relatie te hebben.

Geobsedeerd zijn door iedereen. Een grote stap in de richting van de presentatie van je beste zelf is om je niet druk te maken met hoe anderen het nu doen. Stop met jezelf te vergelijken met anderen. Niet omdat iemand wel of niet in jouw situatie is, maakt hen dat beter of slechter.

Je behoeften niet communiceren. Je wensen, zorgen en comfort niveau doen er allemaal toe, maar je kunt niet verwachten dat iemand met wie je date ze direct ziet. Stop met de veronderstelling dat mannen je gedachten kunnen lezen. Dat kunnen ze niet. Wees assertief over je gevoelens voordat ze problemen worden.

Casual dates. Vrouwen die geïnteresseerd zijn in een relatie zouden zich niet moeten inlaten met casual dates die geen toekomst hebben. Hoewel ze denken flexibel te zijn, of dat iets casuals serieuzer kan worden, door het niet communiceren van de aard van de relatie waar ze eigenlijk naar op zoek zijn, verspillen ze hun tijd.

Passief of onrealistisch zijn. Mensen boven de 30 moeten zich ervan bewust zijn dat de dingen niet altijd gaan zoals ze willen. Voor vrouwen, betekent dit dat ze zich niet vast moeten houden aan bepaalde onzichtbare conventies die mannen moeten volgen om je het hof te maken. Wees moedig, wees vriendelijk en open voor het ontmoeten van mannen die aardig lijken. Als je de 30 bent gepasseerd moet je sterk genoeg zijn om je prins zelf te vinden.