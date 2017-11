Dit jaar krijgt ook Amsterdam eindelijk een groots kerstevenement met de Amsterdamse Winterparade. Twaalf dagen lang (van 21 december – 1 januari) zal de RAI zowel binnen als buiten omgetoverd worden tot dé plek om het absolute kerstgevoel te ervaren. Struin over de traditionele kerstmarkt en rooster je marshmallows in het knisperend vuurtje tussen de kerstbomen of zing mee met je favoriete hits bij de karaoke. Geniet van koek en zopie op de Food Market met echte winterse kost zoals erwtensoep, oliebollen, poffertjes en warm op met een heerlijk warm drankje als glühwein of warme chocolade melk. Aanschouw circusshow en trucs van echte goochelaars in het theater en ontdek het ultieme uitzicht over Amsterdam vanuit ons 50 meter hoge mega reuzenrad of doe een rondje in de zweefmolen. Schaats op een schaatsbaan van 700m2 en warm op in de Winter Wellness met Sauna’s en Jacuzzi’s. Aan het begin van de avond opent elke dag The Beer Village haar deuren voor een groot winterfeest met de beste dj’s & live muzikanten. De Amsterdamse Winterparade belooft je het ultieme kerstgevoel in verschillende winterse werelden.

De Amsterdamse Winterparade

21 december 2017 t/m 1 januari 2018

Winterpark Amsterdam

Europaplein

1078 GZ Amsterdam