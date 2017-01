De eerste Bierboutique van Nederland opent in Rotterdam

Iedereen die van speciaalbier houdt, kan vanaf begin februari terecht bij de eerste Bierboutique van ons land aan de Witte de Withstraat in Rotterdam. De zaak, met de uitstraling van een boetiek, doet denken aan de tijd van The Great Gatsby. Hier kun je heerlijk toeven en genieten van verschillende speciaalbiertjes, maar natuurlijk ook de oude vertrouwde pils. Naast de speciaalbiertjes van de tap en de 70 verschillende bieren uit de fles zijn er ook kleine gerechten zoals mooie kazen en charcuterie. Daarnaast kan er heel de week gedineerd worden en van donderdag tot en met zondag geluncht. Het eten dat dan wordt uitgeserveerd is eenvoudig met een elegante twist.

De zaak is zeker niet alleen voor mannen, ook vrouwen kunnen er terecht. De niet bierfanaten hoeven de Bierboutique overigens zeker niet te schuwen, want er worden ook gin tonics geserveerd en andere sterke dranken. Daarnaast is er een uitgebreide wijnkaart en kan er ook gewoon frisdrank worden besteld. De stoere zytholoog (biersommolier) schenkt voor ieder wat wils en zit boordevol kennis over bier, dus vraag maar raak!

Bierboutique

Witte de Withstraat 40B

Rotterdam

www.bierboutique-rotterdam.nl