De leukste aspergeweetjes

Het nationale aspergeseizoen is gisteren officieel geopend, en er bestaan veel wetenswaardigheden rondom deze bijzondere groente die ook nog eens super lekker is! We zetten er een aantal op een rij:

* Asperges zijn gezond

* Er zijn 3 soorten asperge; witte, groene en paarse

* Ruim 40% van de Nederlandse aspergeliefhebbers eet 10 keer asperges in het seizoen

* Slechts 21% van alle Nederlanders koopt minimaal één keer per jaar asperges

* Ruim tweederde van alle aspergeaankopen vindt plaats in de supermarkt

* Alleenstaanden en gezinnen met jonge kinderen kopen minder asperges dan andere huishoudens

* Witte asperges groeien in zogenaamde aspergebedden

* Witte en zwarte folie op aspergebedden beïnvloedt de groei van asperges en voorkomt dat de witte stengels door de zon verkleuren

* Asperges beginnen te groeien bij een (bodem)temperatuur van 12 graden

* Groene en paarse asperges groeien boven de grond

* Witte asperges moeten altijd goed geschild worden voordat je ze kunt eten, maar zijn ook geschild verkrijgbaar. Lekker makkelijk!

* De top 3 van favoriete aspergegerechten is 1. klassiek (met aardappelen en ham) 2. soep 3. asperge met vis

* Als je asperges schilt en daarna invriest kun je er tot 6 maanden later nog eens van genieten

* Onder de grond groeien de witte stengels uit aspergeplanten, die er uitzien als warrige, dunne wortels

* Na het seizoen laten telers de asperges uitgroeien tot een mooi groen gewas (loof) dat wel 2 meter hoog kan worden!

* Asperges zijn dagvers het allerlekkerst

* Asperges worden geoogst als ze 22 cm lang zijn, deze lengte bepaalt ook de hoogte van de aspergebedden

* Het aspergeseizoen duurt van april tot 24 juni, Sint Jan

* Bewaar witte asperges in een vochtige doek in de koelkast

* Behalve koken, kun je asperges ook wokken, stomen of grillen

* Asperge blijkt een gunstige uitwerking te hebben op gewicht, bloeddruk, nieren, hart en lever

* Asperge werd in de oudheid gezien als afrodisiacum, oftewel lustopwekkend middel

* De langste asperge ooit gestoken is 3,11 meter lang