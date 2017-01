De Maand van Spiritualiteit

Vanaf vandaag tot en met 12 februari 2017 is het weer De Maand van de Spiritualiteit. De initiatiefnemers van De Maand van de Spiritualiteit willen zich aansluiten bij de groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie. Mensen zoeken naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn. Door met aandacht voor wat er écht toe doet te leven, door bewuster te werken en met anderen om te gaan, vinden we balans, kan het leven gaan bruisen en leven we met ‘hartstocht’.

Het thema van De Maand van de Spiritualiteit 2017 is compassie, het vermogen om medeleven te hebben met anderen en met jezelf. Ieder mens is in staat tot oprechte bezorgdheid voor het welzijn van anderen. Maar in onze tijd van economische crisis en concurrentiedenken voeren individualisme, leedvermaak en cynisme vaak de boventoon. Toch toont psychologisch onderzoek aan dat lief zijn voor jezelf en anderen helpt om gelukkig te zijn.

De Maand van de Spiritualiteit heeft als doelstelling om toegankelijk te zijn voor iedereen met interesse in spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Ongeacht leeftijd, sekse of religieuze achtergrond.

Er is van alles te doen tijdens deze maand. Kijk hier voor een overzicht.