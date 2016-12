De nieuwe iCandy Peach in Jet 2 kleur

Nieuw in het assortiment van de iCandy Peach-collectie 2016, is de kleur Jet 2. Het merk gaat ‘back to black’ met de nieuwe zwarte wandelwagen, waar ook een frisse twist aan is gegeven voor de nieuwe generatie. Het nieuwe Peach-materiaal is volledig in-house ontworpen en bewerkt door het Britse designteam. De Jet 2-wandelwagen is voorzien van details als mooie grijzen biezen en stiksels op de zetel en kap. Het handvat en de veiligheidsbeugel van zwart imitatieleer zijn de finishing touch. De functionaliteit van het product komt nog beter tot zijn recht met de bijgeleverde one-touch-gesp.

Net als de andere Peach-modellen kan je de Jet 2 makkelijk upgraden naar een dubbel reissysteem, waardoor de wandelwagen meegroeit met je gezin. Met de innovatieve adapters verander je de enkele wandelwagen in een handomdraai in een dubbele, en weer terug. Met de unieke zitverhogers zet je de enkele zetel of reiswieg hoger en dichterbij, waardoor je meer interactie hebt met het kind. De zitverhoger kan ook gebruikt worden om het zitje in een voorwaarts kijkende positie te zetten, bijvoorbeeld om je kind dichter bij de tafel te brengen in restaurants, cafés of zelfs thuis.

De iCandy Jet 2 is nu verkrijgbaar in gespecialiseerde kinderwinkels voor een adviesprijs vanaf 899 euro.