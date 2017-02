De nieuwste haarproducten

Er komen constant weer nieuwe producten op de markt, en ook voor het haar is er weer veel nieuws. Van verzorging, en styling producten tot shampoos. We zetten hier de vijf nieuwste haarproducten op een rij.

Color Wow Root Cover Up



Ken je dat probleem, heb je het idee net bij de kapper te zijn geweest heb je alweer last van uitgroei. Met Root Cover Up van Color Wow kun je die uitgroei binnen no-time weg werken. Color Wow Root Cover Up is een tijdelijke haarkleuring in poedervorm, het mineraalpoeder werkt als make-up op de aanzet van het haar en mengt zich direct met de eigen haarkleur. Daarnaast kun je er ook heel goed highlights en lowlights mee creëren. De Color Wow Root Cover Up haarkleuring is verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren: Platina, Blond, Rood, Lichtbruin, Mediumbruin, Donkerbruin en Zwart. Prijs € 39,95 via Douglas.nl.

Wet Brush Shades of Love Brush & Cleaner



De Wet Brush is uniek door het gebruik van innovatieve borstelharen. De uiteinden van deze borstelharen bevatten softtips. De Wet Brush is geschikt voor de meest gevoelige hoofdhuiden, voorkomt haaruitval en stimuleert de doorbloeding van de hoofdhuid. Bovendien is de borstel perfect te gebruiken bij extentions en pruiken. Deze haarborstel is speciaal ontwikkeld om nat haar te ontklitten, maar is ook te gebruiken bij droog haar. Deze Wet Brush Shades of Love Brush & Cleaner heeft een ingebouwd kammetje om de borstel gemakkelijk schoon te maken.

Prijs € 14,95 via Douglas.nl.

Colorista by L’Oréal Paris



Colorista by L’Oréal Paris is een collectie van tijdelijke en permanente thuiskleuringen in opvallende kleuren. Met Colorista by L’Oreal Paris verander jij moeiteloos van haarkleur. De collectie bestaat uit sprays (1 wassing) € 7.99, wash outs (3-6 wassingen) € 8.99 en permanente kleuren en effecten (bleach & play) € 9.99 voor thuisgebruik. Vanaf deze maand verkrijgbaar via Bol.com.

Ogé Exclusive 5 In 1 Curler



De Ogé exclusive 5 in 1 curler biedt een complete collectie meest bruikbare en diverse krultangen van tourmaline. Hiermee kun je met gemak zijdezachte pluisvrije krullen creëren die langdurig blijven zitten. Daarnaast zijn ze eenvoudig verwisselbaar, volledig klemvrij en voorzien van een handvat. De 5 in 1 Curler beschadigd het haar niet, heeft een digitale instelbare temperatuur 160-220 en is gebruiksvriendelijk. Prijs € 224,95 via Douglas.nl.

L’Oréal Paris Botanicals Fresh Haircare



L’Oréal Paris Botanicals Fresh Haircare is een nieuwe haarverzorgingslijn die rijk is aan natuurlijke ingrediënten. Botanicals is een grote stap in een eco-responsible richting, maar echter niet 100% natuurlijk. Elke lijn bestaat uit een shampoo, conditioner, masker en/of leave-in product. Botanicals Fresh Care is verkrijgbaar via Bol.com.