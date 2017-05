De nieuwste haarproducten

Mooi haar is gezond en verzorgd. Er komen constant weer nieuwe producten op de markt, en ook voor het haar is er weer veel nieuws. Van verzorging, en styling producten tot shampoos. We zetten hier de vijf nieuwste haarproducten op een rij.

Nivea Hairmilk Collectie



De nieuwe Nivea Hairmilk Collectie, bestaande uit shampoos, conditioners en verzorgende wondersprays, richt zich niet alleen op het herstel van droog en beschadigd haar, maar biedt tevens ook de beste verzorging voor elke haarstructuur. Fijn, normaal en dik haar vragen namelijk allemaal om een gerichte verzorging en daarmee een specifieke hoeveelheid werkzame ingrediënten. Met de Nivea Hairmilk Collectie geef je daarom nu je haar de verzorgende boost die het nodig heeft. Prijs vanaf € 2,99.

Oolaboo blushy truffle protective hair perfume



Oolaboo heeft een nieuwe geparfumeerde spray voor het haar gelanceerd die de verleidelijke elegantie van de geur onderstreept. De geur van de Oolaboo blushy truffle protective hair perfume is subtiel en verfijnd en uit noten en bittere sinaasappel samengesteld. Dankzij kokos-extract blijft het haar sterk, gezond en glanzend. Bovendien wordt het haar beschermd tegen schadelijke externe factoren. Omdat dit parfum speciaal ontwikkeld is voor het haar, vervliegt de geur minder snel dan bij traditionele parfums. De blushy truffle protective hair perfume is geschikt voor dagelijks gebruik. Advies verkoopprijs: € 39,95

Kruidvat Colors to Cover



Kruidvat Colors to Cover, is dé oplossing om je (grijze) uitgroei tijdelijk te camoufleren. Ideaal voor een last minute check en touch up op weg naar een feestje, lunch met vriendinnen of belangrijke afspraak. De spray heeft een speciaal opzetstuk voor een snel en perfect kleurresultaat. Spray, cover & go! €3,99

L’occitane Haircare Revitalizing Fresh Cleansing Scrub



Geef jouw hoofdhuid wat extra verzorging met deze exfoliërende crème, die een mix van vijf opwekkende essentiële oliën bevat. Je kunt het gebruiken ter vervanging van je shampoo of als pre-shampoo voor een intens schoon gevoel. Het dagelijkse vuil en dode cellen worden grondig verwijderd. €23,00.

Nieuwe haarverzorgingsproducten Hema



De nieuwe innovatieve haarverzorginglijn van de Hema bestaat onder andere uit vier verschillende shampoos en conditioners, die zachter zijn voor haar en hoofdhuid. Alle producten binnen deze lijn zijn vrij van SLS/ SLES, siliconen, parabenen en kleurstoffen. Dat is beter voor zowel haar en hoofdhuid. De SLS/SLES vrije shampoos hebben romiger schuim en wassen lekker schoon. Naast de supermilde shampoos en conditioners introduceert Hema ook een masker. Door wekelijks gebruik van het herstellende masker krijgt droog haar een zijdezachte glans. De haarverzorginglijn is verkrijgbaar bij alle Hema filialen en op hema.nl.