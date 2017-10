De nieuwste huidverzorgingsproducten

Dagelijks komen er nieuwe beauty producten op de markt, en de mailbox is dan ook overvol met de nieuwtjes over haar, make-up en huidverzorgingsproducten. We hebben ook deze een maand een overzicht gemaakt van de 10 nieuwste huidverzorgingsproducten in beauty land!

Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix



Je oogspieren zijn voortdurend in beweging: zo knipper je elke dag al meer dan 10.000 keer. Nieuw onderzoek van Estée Lauder toonde aan dat die natuurlijke, voortdurende microbewegingen stress en irritatie veroorzaken met zichtbare huidveroudering tot gevolg. Een baanbrekende ontdekking, die leidde tot de ontwikkeling van de nieuwe Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix: een intens voedende formule met een innovatieve 360° Matrix Technology die de huid rond de ogen optimaal herstelt en verstevigt, en die optimale bescherming biedt tegen de effecten van microbewegingen. Samen met de exclusieve ChronoluxCB Technology vermindert de Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix aanzienlijk fijne lijntjes, rimpels, wallen, donkere kringen en andere tekenen van huidveroudering. Breng het product ’s morgens en ’s avonds aan met de speciale 360-massageapplicator, om de gevoelige huid rond de ogen te versterken en 24 uur lang intens te hydrateren. Voor een frisse, stralende teint en een open blik.

Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix € 68,-

Clinique Pep-Start Double Bubble Purifying Mask



De Clinique Pep-Start Double Bubble Purifying Mask is een verfrissend gelmasker dat de huid diep reinigt, tot in de poriën zuivert en prept voor make-up. Binnen 2 minuten verandert de roze gel in een dekentje van kleine, witte, reinigende luchtbelletjes. De stimulerende sensatie van de luchtbelletjes en de exfoliërende ingrediënten werken samen aan het weghalen van talg en vuil aan de oppervlakte. Ze maken de huid zachter, schoner en klaar voor make-up.

De Pep-Start Double Bubble Purifying Mask heeft een adviesverkoopprijs van € 32,00. (50ml)

Sisley Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Crème contour des yeux et des lèvres



Sisleÿa L’Intégral anti-Âge Crème contour des yeux et des lèvres van Sisley, is een complete verzorging voor rond de ogen en de mond. Om de schoonheid van deze kwetsbare zones te behouden, werkt de formule in op de belangrijkste problemen van de oogcontour: rimpels en gebrek aan stevigheid enerzijds, wallen en kringen anderzijds. De crème pakt eveneens rimpels en droogtelijntjes van de lipcontour aan door deze te vervagen. De crème bevat hydraterende, voedende en regenerende werkstoffen als karitéboter, extract van Passievrucht, Granaatappel en Mimosa alsmede peptide-extract van soja.

Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge heeft een adviesverkoopprijs van €163,50.

Estée Lauder Resilience Lift Night Lifting/Firming Face en Neck Crème



De Resilience Lift Night Lifting/Firming Face en Neck Crème van Estée Lauder – een intens voedende, hydraterende nachtcrème en wekelijks masker in één – herstelt de huid optimaal. De formule is speciaal ontwikkeld om het nachtritme van de huid te ondersteunen en de natuurlijke collageenproductie tijdens de nacht te bevorderen. De voedende crème is verrijkt met een nieuw, krachtig Tri-Peptide Lift Complex en maakt de huid steviger, elastischer en gladder. Na verloop van tijd vervagen fijne lijntjes en (hals)rimpels. Voor een stralende teint en een jeugdige look.

Resilience Lift Night Lifting/Firming Face en Neck Crème (50ml) € 111,-

Filorga Oxygen-Peel



Filorga liet zich door haar expertise op het gebied van esthetische geneeskunde inspireren om Oxygen-Peel te creëren. Dit is de eerste micro-peeling zuurstof inbrengende lotion, die elke ademloze huid een wedergeboorte biedt met een diepe teug frisse cosmetische lucht. Een frisse ademtocht en peeling voor de huid: een dagelijks te gebruiken lotion voor alle huidtypes die 24×7 voor een nieuwe huid zorgt: – Rimpels – poriën– stralende huid– egale teint!

Oxygen-Peel is verkrijgbaar voor €29,90

Clinique Pep-Start Pout Restoring Night Mask



Het Clinique Pep-Start Pout Restoring Night Mask is een leave-on nachtmasker dat onmiddellijk hydrateert en droge lippen helpt herstellen terwijl je slaapt, of wanneer lippen ook maar een extra boost kunnen gebruiken. Dit intens verzorgende masker is zo gemaakt dat het de droge lippen verzacht en verzorgd in één simpele handeling. Het Pep-Start Pout Restoring Night Mask rekent af met velletjes en sluit vocht in, zodat je ‘s morgens wakker wordt met zachtere, vollere lippen.

Pep-Start Pout Restoring Night Mask kost € 20,00.

Biotherm Blue Therapy Eye Opening Serum



Biotherm Blue Therapy Eye Opening Serum is een innovatieve ybride-applicator, speciaal vormgegeven voor zowel de oogcontouren als de wimpers. Een formule die de drie zones aanpakt om een ‘eye-opening’ effect terug te krijgen: de oogleden, de wallen ofwel vochtzakjes onder de ogen en de oogrimpels.

€ 48,85

Nivea Urban Skin



De nieuwe gezichtsverzorgingslijn van Nivea, Urban Skin, bestaat uit een dagcrème, detoxmasker en nacht gelcrème, speciaal ontwikkeld om de gezichtshuid te beschermen tegen verschillende invloeden van buitenaf. Door toevoeging van antioxidanten versterkt de gezichtsverzorgingslijn het huideigen afweersysteem en zorgt het voor 48 uur lange hydratatie waardoor de huid een gezonde gloed krijgt. De Nivea Urban Skin gezichtsverzorgingslijn bestaat uit een versterkende en beschermende dagcrème, een detoxmasker die binnen 1 minuut tot diep in de poriën reinigt en een nacht gelcrème die de huid versterkt. Prijs vanaf 9,99.

Shiseido Bio-Performance gezichtsverzorgingsset



Deze Shiseido Bio-Performance gezichtsverzorgingsset bevat één Crème (50ml), één Power Concentrate (10ml), één Power Eye Concentrate (3ml) en één Lift Dynamic Eye (3ml).

€ 79,05

Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Collectie



De Revitalizing Supreme + Global Anti-Aging Instant Refinishing Facial: Verwen jezelf optimaal met deze hoogwaardige exfoliërende crème. De formule met dubbele werking wordt geactiveerd door contact met water, en verwijdert doeltreffend droge en dode huidcellen. De crème maakt poriën minder zichtbaar en verbetert de huidtextuur. Het romige, zachte product voedt, hydrateert en verfrist, en verwijdert tegelijkertijd onzuiverheden en overtollige talg. Het resultaat: een heldere, gladde, zijdezachte en stralende huid.

Revitalizing Supreme + Global Anti-Aging Instant Refinishing Facial €50

De Revitalizing Supreme + Global Anti-Aging Cell Power Eye Balm: Een intens voedende oogcrème met meervoudige werking. De crème maakt de huid zichtbaar steviger, soepeler en gladder: fijne lijntjes, rimpels, wallen en donkere kringen vervagen, voor een onberispelijk resultaat. De huid rond de ogen wordt onmiddellijk en langdurig gehydrateerd en gevoed. Verzacht, geeft een flinke energieboost en gaat een vermoeide oogopslag tegen. Lichtreflecterende parels verhelderen en kalmeren. Hét geheim voor een jeugdige look.

Revitalizing Supreme + Global Anti-Aging Cell Power Eye Balm €65