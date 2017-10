Als je ook zo gek bent op koken en graag op de hoogte blijft van de nieuwste kookboeken, lees dan verder. Bijna maandelijks komen er nieuwe kookboeken op de markt, en we geven hier daarom een overzicht van de nieuwste kookboeken, die nu of deze maand in de winkel liggen. Enjoy!

Miljuschka’s Street Food Vietnam

In het 24Kitchen-programma Miljuschka’s Street Food Vietnam reist Miljuschka van het noorden naar het zuiden van Vietnam. In dit schitterende boek doet ze uitgebreid verslag van haar reis. Het is een culinaire ontdekkingsreis door het veelzijdige en kleurrijke Vietnamese street food. Ze kookt op locatie traditionele gerechten als banh mi, pho en goi cuon. Eenmaal thuis verwerkt ze de bijzondere recepten en ontdekte ingrediënten in haar eigen gerechten geïnspireerd op de Vietnamese keuken. Miljuschka’s Street Food Vietnam is een culinair reisboek door een van de spannendste en veelzijdigste keukens van Azië.

Miljuschka’s Street Food Vietnam Prijs: € 20,=

SuriMAM Cooking

Eten moet je met liefde bereiden – soso lobi – zo leerden de zussen van SuriMAM Cooking van hun moeder. Naast aandacht en liefde is er nog een belangrijk ingrediënt bepalend voor de Surinaamse keuken: mooie verhalen. Je vindt ze terug in dit authentieke familiekookboek. SuriMAM verwijst naar de in Amsterdam geboren zussen Moreen, Aretha en Martha Waal en naar hun Surinaamse moeder. Het koken is hun met de paplepel ingegoten. Dankzij hun moeder, oudtantes en oma’s ontdekten de drie zussen al op jonge leeftijd dat koken en emoties in de Surinaamse keuken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Koken doe je met je handen, je hoofd en je hart. De zussen koken Surinaams met een Europees tintje, waardoor de recepten voor iedereen toegankelijk zijn. SuriMAM Cooking bevat 80 tongstrelende, authentieke Surinaamse gerechten met natuurlijke en gemakkelijk verkrijgbare ingrediënten. Klassiekers zoals pom en gevulde roti, maar ook gele pesiesoep, tom tom van bananen en gemberbier. Van feestelijke maaltijden, lekkere hapjes, soepen en sauzen tot zoete nagerechten.

SuriMAM Cooking € 24,95

Eataly

Eigentijds Italiaans koken

Dit prachtige, uitgebreide kookboek – ruimt 550 pagina’s – bevat 300 van de beste recepten uit het hedendaagse Italiaanse koken. Fantastische en tegelijkertijd toegankelijke recepten en nieuwe ideeën in een bijzonder mooi jasje: een must-have voor iedereen die wil leren hoe Italianen vandaag de dag koken. Geen zware pastagerechten en rijke, volle sauzen, maar verse en heerlijke gerechten, heldere instructies, nuttige tips en wijnadviezen. Moderne twists en klassieke technieken gaan hand in hand. Met als bonus een uitgebreide geïllustreerde lijst met uitleg over ingrediënten. Met Eataly heb je alles in huis om eenvoudig overheerlijke Italiaanse maaltijden te maken en te genieten aan tafel!

Eataly € 45,00

De Brabander Bakt

Hidde de Brabander deelt in De Brabander Bakt zijn kennis en zijn eigen originele recepten. Enthousiaste thuisbakkers kunnen aan de slag met de duidelijke, foolproof instructies om zo zelf de lekkerste, spectaculairste resultaten uit hun oven te toveren. Denk bijvoorbeeld aan een tafel vol desserts, maar ook aan een moderne pêche melba of een torenhoge chocoladetaart met lopende karamel. Tussen deze hoofdstukken door laat hij zien dat samen bakken het leukste is wat er bestaat. Hij gaat met zijn kinderen aan de slag in de keuken, met zijn vrienden rond de big green egg en uiteraard komen ook zijn collega’s van 24Kitchen graag bij hem langs.

De Brabander Bakt € 20,=

Simpel koken

In het dagblad Trouw heeft Janny de Moor sinds begin 2014 de vaste kookrubriek Simpel. Daarin geeft ze steeds een makkelijk menu voor twee personen, uitgaande van wat er groeit en bloeit op dat moment in het seizoen. Simpel, want niemand wil alsmaar ingewikkeld koken. Simpel koken bevat een verzameling menu’s die eenvoudig te bereiden zijn, ook met eenvoudige keukenapparatuur. Janny de Moor biedt in Simpel koken vegetarische, vis- en vleesmenu’s voor alledag maar ook voor feestelijke gelegenheden. Steeds met een interessante inleiding over de herkomst, een wijnsuggestie en een prachtige foto van het gerecht.

Simpel koken € 24,95

Wokking lekker

Hoe krijgen we snel een lekkere en goede maaltijd op tafel? Dat is de dagelijkse uitdaging van een grote groep Nederlanders. Wokken is de oplossing! 24Kitchen-chef Danny Jansen maakt wokken weer helemaal van deze tijd met gezonde, snelle en verse wokrecepten vol smaak en variatie, en niet alleen uit de Aziatische keuken. Wokken is een snelle manier van bereiden, waardoor vitamines en voedingsstoffen bewaard blijven en smaken goed tot hun recht komen. In het boek Wokking Lekker, met 55 snelle, gezonde en perfect gebalanceerde gerechten, legt Danny ook op overzichtelijke wijze uit hoe wokken in zijn werk gaat, welke smaken en ingrediënten je kunt combineren, en hoe je je wokgerecht kunt opbouwen. Ontdek recepten voor woksauzen en zelfs toetjes uit de wok; wokking lekker!

Wokking lekker € 16,50

Chef met lef

‘Chef met lef’ Nigel van der Horst presenteert dit najaar zijn kookboek vol met mouth-watering gerechten die passen bij een fitte levensstijl. Nigel bedenkt zijn receptuur, kookt én maakt alle foto’s in het boek. Nigel houdt van lekker eten, maar hij blijft ook graag fit en gezond. Om deze levensstijl na te streven heeft hij zich volledig verdiept in voedingspatronen en calorieën. Belangrijk is om de balans bewaken tussen de voedingsstoffen die je binnenkrijgt en voldoende beweging. Nigel schrijft geen dieet voor, maar geeft je inzicht in je voedingspatroon en biedt diverse heerlijke recepten voor healthy comfort food. Bij deze recepten – voor lekkere en verrassende pancakes, overheerlijke burgers, salades en pizza’s – worden voedingswaarden en calorieën vermeld.

Chef met lef € 20,-

Vegan – Het kookboek

Vegan – Het kookboek is de meest complete verzameling traditionele en authentieke vegan recepten. Dit prachtige boek bevat zo’n 450 gerechten van over de hele wereld. Jean-Christian Jury bezocht meer dan honderd landen en leerde daar over nieuwe ingrediënten en technieken. Deze nam hij mee naar huis en bouwde ze om tot maakbare recepten voor de thuiskok. De plantaardige voor-, hoofd- en nagerechten zijn veelzijdig, verrassend, maar niet te moeilijk om te maken. Of je nu dagelijks vegan of vegetarisch eet, of zo nu en dan: dit is het enige boek dat je nodig hebt voor overheerlijke gerechten en eindeloze inspiratie!

Prijs: €39,99