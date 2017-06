Zelf koken is erg van deze tijd en dat is terug te zien in de enorme hoeveelheid foodblogs en de vele kookboeken die maandelijks op de markt komen. We geven hier daarom een overzicht van de nieuwste kookboeken, die nu of binnenkort in de winkel liggen. Enjoy!

VEGAN – het kookboek: complete verzameling traditionele vegan recepten

VEGAN – Het kookboek is de meest complete verzameling traditionele en authentieke vegan recepten. Dit prachtige boek bevat zo’n 450 gerechten van over de hele wereld. Jean-Christian Jury bezocht meer dan honderd landen en leerde daar over nieuwe ingrediënten en technieken. Deze nam hij mee naar huis en bouwde ze om tot maakbare recepten voor de thuiskok. De plantaardige voor-, hoofd- en nagerechten zijn veelzijdig, verrassend, maar niet te moeilijk om te maken. Of je nu dagelijks vegan of vegetarisch eet, of zo nu en dan: dit is het enige boek dat je nodig hebt voor overheerlijke gerechten en eindeloze inspiratie!

Jean-Christian Jury is een vegan en raw-food-chef uit Toulouse. Hij heeft zo’n twintig jaar reis- en kookervaring. In 2008 opende hij zijn eerste vegan restaurant in Berlijn, La Mano Verde, dat geroemd wordt door het publiek en veel internationale persaandacht heeft gehad. Momenteel woont hij in LA waar hij eveneens een vestiging van La Mano Verde wil openen. Vanaf 3 augustus te koop voor €39,99.

Het Kidsproof-kookboek van Chickslovefood

Simpel en lekker koken doe je voor jezelf, maar uiteraard óók voor je kids. Alleen hebben ouders vaak geen zin of tijd om iedere avond een aparte maaltijd voor hun kinderen te maken, en dat snappen de chicks. Daarom bevat hun nieuwe kookboek, Het Kidsproof-kookboek, 70 recepten die kidsproof zijn, maar óók lekker voor mama en papa. Mét een flink aantal recepten waarin de groenten verstopt zijn. Met de pot mee-eten wordt zo wel heel makkelijk. Naast het ‘met de pot mee’-hoofdstuk bevat dit boek babyprutjes, heerlijke ontbijtjes, makkelijke lunchgerechten en de lekkerste toetjes. Kortom, een ideaal kookboek voor álle drukbezette ouders!

Vanaf nú verkrijgbaar voor € 17,99.

Indiaas kookboek Spice for life

Liefhebbers van de Indiase keuken weten het al lang; de beste recepten worden thuis bereid met verse ingrediënten en kruiden. En, de Indiase keuken is heel gezond! Denk aan turmeric (kurkuma) tegen artritis, venkelzaadjes ter bevordering van de spijsvertering en groene kardamon op je bloeddruk op peil te houden. Topchef Anjula Devi onthult in dit prachtig gefotografeerde kookboek Spice for life ruim 100 familierecepten die bijdragen aan een gezond leven. Ze laat op eenvoudige wijze zien hoe de acht geheime specerijen te gebruiken zijn in heerlijke Indiase gerechten. Van ieder gerecht dat je eet krijg je energie omdat het een ongelooflijke schat bevat aan specerijen, met al hun culinaire nuances; specerijen die ons kunnen helpen gezond te blijven, daar is Anjula vast van overtuigd. Spice for Life – Anjula Devi – € 24,95

De Zilveren Lepel – Napels en de Amalfikust

De makers van dé Italiaanse kookbijbel De Zilveren Lepel nemen u mee op een overheerlijke gastronomische reis in het kookboek De Zilveren Lepel – Napels en de Amalfikust! Ontdek de veelzijdige regio in Italië! Rondom de steden Avellino, Benevento en Caserta wordt de keuken geroemd om het lams- en varkensvlees, hazelnoten, kastanjes en heerlijke kazen. De keuken van de idyllische Amalfikust is grotendeels gebaseerd op al het heerlijks wat de zee te bieden heeft. Bovendien staat de streek bekend om haar citroenen, bij uitstek geschikt voor de verrukkelijke limoncello. En dan natuurlijk Napels, waar zowel de pizza als het espressoapparaat vandaan komen. De gevarieerde combinatie van kust en binnenland en de bijbehorende culinaire tradities, zorgen voor een fantastische selectie aan overheerlijke gerechten. Door de veelzijdige keuken, geweldige ingrediënten, prachtige fotografie van de omgeving en de gerechten, is dit boek een ware culinaire reis! De Zilveren Lepel – Napels en de Amalfikust | Prijs: €35,00

Eat right

Dol op je gezondheid, maar krijg je inmiddels een sik van al die artikelen die je vertellen dat je alleen plantjes, geen koolhydraten of alleen maar proteïne moet eten? Eat Right doet het anders. Het is een nieuw boek over gezond eten en positieve energie. Geschreven door Nick Barnard, de oprichter van het merk Rude Health. Hij leert ons terug te gaan naar de basis: net als onze voorouders genieten van veelzijdige, natuurlijke ingrediënten op pure wijze bereid: rauw, gekookt, ontkiemd, gezouten of gefermenteerd. In Eat Right vind je 135 heerlijke gezonde recepten en volop eenvoudige technieken voor het bereiden van je eigen boter, yoghurt, zuurkool, bouillon, kimchi, kefir en kombucha. Daarnaast verrijkt Nick Barnard je kennis over voedsel, over de herkomst, voedingswaarde en smaak. Hij geeft je ideeën en advies over hoe je jezelf kunt voeden met gewone ingrediënten. Hoe haal je bijvoorbeeld de maximale voedingswaarde uit noten zonder dat je daar peperdure apparaten voor hoeft te kopen. Eat right | Nick Barnard | € 24,99

Powerfood – The Party Edition

Op 8 juni aanstaande brengt Rens Kroes alweer haar vierde boek uit. Na twee basiskookboeken en het handzame On the Go is het tijd te laten zien dat in haar bewuste levensstijl alle ruimte is voor een feestje. En bij elk feest hoort lekker eten. Rens gelooft dat genieten ook kan zonder je daarover schuldig te voelen. Als je verantwoorde keuzes maakt in de ingrediënten die je gebruikt, hoeft dat op zo’n bijzonder moment gelukkig ook niet. De kunst zit ’m in het omarmen van een bewuste lifestyle, waardoor je alleen nog maar lekker en voedzaam wilt koken en eten. Oók tijdens een feestje. In het nieuwe boek Powerfood – The Party Edition deelt Rens Kroes haar favoriete party-recepten die iedereen gemakkelijk kan klaarmaken. De 85 nieuwe recepten passen helemaal in haar bekende voedingswijze, maar zijn uitgebreider en vooral: feestelijker. Rens laat zien hoe je heerlijke taarten bakt, hartige hapjes maakt, bbq’s en dinertjes met vrienden organiseert en de lekkerste drankjes serveert. Want bijzondere momenten mogen gevierd worden! 19,99