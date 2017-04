Met een kleurtje op je lippen geef je je gezicht meteen een andere uitstraling. Het assortiment met lipsticks en andere lipproducten is dan ook heel erg uitgebreid zodat er voor iedere vrouw wat te vinden is. We zetten hier de nieuwste lipproducten voor het lente 2017 seizoen op een rij.

Lip Maestro Notorious Giorgio Armani Beauty



Lip Mastreo, het sterproduct van de lipstickcollectie van Giorgio Armani Beauty, is terug en opnieuw uitgevonden: Notorious, is een nieuwe collectie van lipsticks die geïnspireerd zijn op de glamour van Hollywood sterren. Een ode aan de krachtige, matte kleuren, een eerbetoon aan de elegante, zelfverzekerde vrouw die moeiteloos de spotlights weet te vangen.

Clinique Crayola Chubby Sticks



Clinique heeft samengewerkt met Crayola, bekend van de kleurkrijtjes voor kinderen, aan de nieuwe Clinique Crayola Chubby Sticks. De Clinique Chubby Stick Moisturizing Lip Colour Balm is een limited collection die bestaat uit 10 kleuren en komt in een exclusieve verpakking die lijkt op het iconische Crayola waskrijtje.

Verkoopadviesprijs: €21,50

Bobbi Brown Art Stick Liquid Lip



Bobbi’s iconische Art Sticks zijn beter geworden, met de introductie van de op kunst geïnspireerde vloeibare lippenstift: Art Stick Liquid Lip. Romig en super-gepigmenteerd met een semi-matte afwerking, biedt deze kleurstok een gewaagde, volledige dekking met een luxe, ultra lichtgewicht gevoel. Verkrijgbaar in 16 tinten. € 27,50

Nieuw lipproducten Hema



Hema Beauty heeft maar liefst zes nieuwe lip lacquers en zes nieuwe matt lip creams met XXL kleurintensiteit gelanceerd. De lipproducten hebben zowel een ultra matte finish als een glanzend effect. De nieuwe lipproducten zijn in maar liefst 12 intense kleuren verkrijgbaar, waaronder Burgundy, dé trendkleur van het seizoen. Daarnaast bevat de collectie ook gewaagde, maar chique paarstinten; een lip lacquer in Purple en de matt lip cream in Plum.

Daarnaast komt Hema met een nieuwe lip primer die ervoor zorgt dat jouw favoriete lipproduct op z’n plek blijft.



De lip lacquers, matt lip creams en de lip primer zijn verkrijgbaar in de Hema filialen en online.

Estée Lauder Pure Color Envy Hi-Lustre Light Sculpting Lipstick collectie



Estée Lauder introduceert 15 nieuwe tinten in de Pure Color Envy Hi-Lustre Light Sculpting Lipstick collectie waarmee je in een handomdraai je lippen omtovert tot echte eyecatchers! Kies voor een sprankelende, subtiele finish die de lippen doet stralen met een dynamische, expressieve kleur. De Pure Color Envy Hi-Lustre Light Sculpting Lipstick bevat de unieke Optical Pearl Blend, die de lippen voller doet lijken met een schitterende finish die één en al glamour uitstraalt. Pure Color Envy Hi-Lustre Light Sculpting Lipstick (15 tinten) € 33,-.

Lancôme Matte Shaker



Lancôme Matte Shaker is een vloeibare lipstick met gedurfde, levendige en intense tinten. Dankzij de innovatieve emulsie is de formule twee keer fijner en intenser dan een klassieke lipstick. De nieuwe en nog preciezere cushionapplicator voelt zalig zinnenstrelend aan. Het resultaat mag er zijn: een echt statement met in enkele minuten een mat, duurzaam effect en een textuur die aanvoelt als een tweede huid. € 25,-.

Urban Decay Vice Liquid Lipstick & Special Effects



Urban Decay Vice Liquid Lipstick is een waterproof formule met zo’n langdurig resultaat dat het blijft zitten totdat je het er afhaalt. De lijn bestaat uit 30 tinten en twee finishes – comfort matte en metallized. Wil je een lip look die alles behalve basic is? Ga in één swipe van business naar party met Urban Decay’s Vice Special Effects Long-Lasting Water-Resistant Lip Topcoat.