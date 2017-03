De nieuwste seksspeeltjes

Was het niet zo heel lang geleden nog een taboe, vandaag de dag zijn seksspeeltjes eerder regel dan uitzondering. Veel vrouwen, zelfs de meerderheid van de Nederlandse vrouw, heeft er een of meerdere in de lade liggen. Heb jij er al een of heb je er weleens aan gedacht om er een aan te schaffen? Dan geven we je hier enkele van onze favoriete nieuwe producten die er op de markt zijn.

De vibrator en de dildo zijn natuurlijk de meest gewilde seksspeeltjes. Je kunt natuurlijk vasthouden aan de meest populaire of je oude vertrouwde, maar je kunt ook eens een nieuw model proberen zoals de verwarmende vibrator die een heerlijk verwarmend element bevat wat zorgt voor een aangename temperatuur tijdens penetratie, of de transparante masturbator die je in actie kunt zien tijdens het gebruik omdat het volledig transparant is. Voor de meer kinky vrouwen onder ons die helemaal into Fifty Shades of Grey zijn, is er de buttplug die de anus reinigt en tegelijkertijd zorgt voor een aangename stimulatie, of een metalen pinwheel uit de Fifty Shades Darker collectie wat voorzien is van een smal wieltje met daarin kleine puntjes. De puntjes prikken in de huid wat zorgt voor een prikkelend, stimulerend effect. Maar ook een heel Fifty Shades Of Grey Bedboeien pakket is een aanrader voor een uitdagend spel. Naast de speeltjes kun je hem ook verassen met een spannend lingerie setje.

Natuurlijk zijn er nog veel meer artikelen nieuw in de winkel, die we natuurlijk niet allemaal kunnen uitlichten. Maar als je geprikkeld bent geraakt, dan heb je nu de kans om deze, en meerdere speeltjes met hoge kortingen te kopen. Want bij Easytoys.nl en Easytoys.be krijg je nu korting op alles. Een goed plan dus om een of meerdere van de vele speeltjes die er in het aanbod zijn, uit te proberen.