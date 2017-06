De nieuwste zonneproducten

Nu de zon zich weer vaker laat zien, is goede bescherming tegen de zon extra belangrijk. Elk jaar komen er weer nieuwe producten op de markt, en we hebben je al eerder dit jaar een overzicht gegeven, maar we hebben nu weer een reeks nieuwe producten ontdekt, die we hier op een rij hebben gezet. Maar we hebben ook de producten voor een gebruinde huid zonder zon, op een rij gezet.

Clinique spf 30 Virtu-Oil Body Mist en spf 30 Anti-Wrinkle Face Cream



De nieuwe Clinique spf 30 Virtu-Oil Body Mist is een zonbescherming met gebruiksgemak. Deze olievrije en niet vette, vloeibare zonbescherming geeft een 3:1 bescherming tegen UVB/UVA, wordt direct opgenomen en heeft een verslavend verkoelend effect op de huid. Speciaal voor het gezicht introduceert Clinique ook de NIEUWE spf 30 Anti-Wrinkle Face Cream. Een fluweelzachte, romige zonbescherming met een unieke mix van minerale en traditionele zonnefilters die een hoge UVB/UVA bescherming bieden tegen vroegtijdige huidveroudering veroorzaakt door zon. Deze lichtgewicht, niet uitdrogende, olie-vrije formule wordt snel opgenomen, laat geen wit waasje achter op de huid en kan alleen of onder make-up gebruikt worden.

Clinique spf 30 Virtu-Oil Body Mist – €28,50

Clinique spf 30 Anti-Wrinkle Face Cream – €28,50

Douglas Sun Self Tanning In Shower



Creëer een natuurlijke tan in je eigen douche met de Douglas Sun Self Tanning In Shower Bodylotion. Deze breng je aan onder de douche en het geeft je huid bij regelmatig gebruik een natuurlijke, egaal gebruinde look. Daarnaast biedt deze bodylotion 24 uur lang hydratatie. De verzorgende formule bevat glycerine en panthenol om de droge huid te hydrateren en de huid te verstevigen. De self-tanning bodylotion is geschikt voor alle huidtypen, hypoallergeen en getest door dermatologen. Afhankelijk van het gewenste bruiningsresultaat dien je de bodylotion 2 tot 4 dagen achter elkaar aan te brengen. € 11,24

Collistar Magic Serum Multi-Action Perfect Hair no-rinse en Active Protection Sun Spray SPF50+



De eerste innovatie van Collistar deze zomer helpt om het haar gezond en mooi te houden: Magic Serum Multi-Action Perfect Hair no-rinse is een allround en veelzijdig product dat de haarlokken mooier maakt en beschermt onder de zon. Dit product markeert een nieuwe richting voor de lijn haarverzorging in/na de zon, die in 2017 is voorzien van een nieuw uiterlijk, nog betere formules en een zalige geur. De tweede introductie die Collistar deze zomer heeft toegevoegd is de Active Protection Sun Spray SPF50+. Dit ‘specialty’ product is geproduceerd in samenwerking met de Universiteit van Siena en behoort tot de lijn voor de zeer gevoelige huid. Deze lijn was vorig jaar een groot succes dankzij de nieuwe, superkrachtige formules en revolutionaire textuur die geen witte waas achterlaat op de huid. Verkrijgbaar via o.a. Douglas.nl.

Nieuwe zonneproducten van Sisley voor gezicht en lichaam



Sisley bracht in 2016 een heel handig product uit namelijk een foundation en zonbescherming in één. Deze Super Soin Solaire Teinté serie heeft er nu een nieuwe kleur bij de Deep Amber, een tint voor de wat donkerdere of reeds gebruinde huid. Een ideaal product voor dagelijks gebruik in de stad maar het biedt ook voldoende bescherming voor felle zon tijdens vakantie.

Voor het lichaam lanceert Sisley de Super Soin Solaire SPF 15, een 360º droge olie spray, die de gebruinde huid voorziet van een fijne glans en bescherming tegelijkertijd. De olie versmelt met de huid, hydrateert en verzacht en laat geen witte strepen achter. Onmisbaar voor de eerste zonnestralen en de flacon gaat gemakkelijk mee in de strandtas.

Sisley Super Soin Solaire Teinté, no. 4 – Deep Amber €109,00*

Super Soin Solaire Huile d’Été Corps SPF15 €91,00*

Verkrijgbaar via o.a. Douglas.nl.

Nieuwe zonneproducten van Biodermal



Biodermal maakt je graag wegwijs in de hoeveelheid zonneproducten die er op de markt en lanceert een vernieuwde zonnelijn ingedeeld naar huidtypen. Natuurlijk gaat het niet alleen over specifieke huidtypen maar ook welke textuur heeft de voorkeur en welke beschermingsfactor. Zo heeft Biodermal voor iedereen wat wils! Van gevoelige huid, vochtarme huid, vette huid etc. De zonneproducten van Biodermal zijn onderverdeeld in de volgende lijnen:

Biodermal Zonnelijn voor de Gevoelige Huid vanaf €17,99* per stuk

Biodermal Matterende Zonnelijn vanaf €17,99* per stuk

Biodermal Anti-Age Zonneproducten €17,99* per stuk

Biodermal Hydraterende Zonnelijn vanaf €20,99* per stuk

Biodermal After Sun €16,99* per stuk

Verkrijgbaar via o.a. Bol.com.