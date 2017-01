Als je dit jaar op zoek bent naar een vakantie locatie die anders dan anders is, is de Vakantiebeurs bijzondere reizen een aanrader. Op deze beurs geen massatoerisme of grote groepen consumenten op zoek naar koopjes, maar een uitgelezen programma en samenstelling over alle mogelijkheden om van de gebaande wegen af te gaan met een grote of kleine beurs. Onbekende landen en bestemmingen worden ontsloten zoals Turkmnistan en de Solomoneilanden en in bekende gebieden van de wereld zoals Indonesië wordt je met het onbekende in contact gebracht. De Vakantiebeurs bijzondere reizen vindt plaats op 7 en 8 januari in Beurs van Berlage en op 20 en 21 januari in de Grote Kerk in Breda. Er zijn In Amsterdam ruim 220 live presentaties en in Breda ruim 120 live presentaties met lichtbeelden en verschillende reisexperts.

