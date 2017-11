De vrouwengadgets van dit moment

Wie denkt dat gadgets alleen voor mannen zijn moet nog eens even goed rondkijken. Heel veel gadgets zijn namelijk ook hartstikke tof voor de vrouwen! Van designer headphones tot pocketformaat fotoprinters; er is een enorme variatie gadgets op de markt.

Nog een paar weken en dan staat de kerstboom in huis. Een leuk cadeautje voor de dames mag natuurlijk niet vergeten worden. Ben jij nu op zoek naar de leukste vrouwen gadget om (jezelf) cadeau te doen deze kerst? Kijk dan dit lijstje eens door; wie weet zit er iets tussen wat helemaal jou ding is.

1. Smartphone

Smartphones zijn al jaren de meest gebruikte gadget voor jong en oud. Is je telefoon aan vervanging toe? Ga dan voor de tijdloze leukste vrouwengadget; de nieuwste smartphone! Kies bijvoorbeeld voor de nieuwe Samsung Galaxy S8, krijg je er ook nog eens gratis een Gear VR Package bij; dubbel plezier!

2.Mini polaroid

Wil je nu echt wat liefs doen voor je meisje deze kerst? Een echte topverkoper deze kerst zijn de mini polaroids. Je kunt ze in alle kleuren, maten en prijzen verkrijgen! De fotovelletjes zijn wat aan de dure kant, maar je hebt dan ook wel supertoffe polaroids van alle beste momenten; meteen geprint!

3. Bluetooth speakers

Er zijn tegenwoordig hele toffe bluetooth speakers op de markt. Een vintage speaker die je aan je sleutelbos kunt hangen of juist eentje met coole LED verlichting voor in huis. Ze zijn ook te verkrijgen in een waterproof variant; ideaal voor tijdens het sporten!

4. Bluetooth headset

Behalve bluetooth speakers zijn er ook bluetooth headsets verkrijgbaar. Super handig om handsfree te kunnen bellen terwijl je als ware multitasker druk met andere zaken bezig bent. Mocht je nu een wat ruimer budget hebben, dan kun je kiezen voor een spraak gestuurde headset. Op die manier kun je gemakkelijk je voicemails opvragen of even checken hoeveel batterij je telefoon nog heeft.

5. Moderne verlichting

Verlichting blijft zich continu vernieuwen. Waar jaren terug LED kaarsen al helemaal nieuw en happening waren, zijn er inmiddels steeds meer hippe indirecte vormen van verlichting op de markt gekomen. Een Lightbox bijvoorbeeld waar je iedere keer je eigen letters en symbolen in kunt verwerken. Of leuke kleurrijke nachtlampen in allerlei vormen en maten.

6. Letterborden

Die nieuwe letterborden zijn er ook zonder verlichting. Een houten kader gevuld met vilt waarin je iedere dag een speciale quote of een persoonlijk bericht in kunt plaatsen.

7. Draagbare radio

Met een kleine draagbare radio kun je door het hele huis gemakkelijk op je draadloos netwerk internetradio of MP3 luisteren. Het is een fijn, compact apparaatje en heeft ook nog eens een aansluiting voor de iPod. Dus of je nu in de douche staat of in de achtertuin van een wijntje geniet; de radio kan overal mee naartoe.