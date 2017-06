Depeche Mode opnieuw voor concert naar Nederland

Na hun uitverkochte show in de Ziggo Dome vorige maand komt Depeche Mode volgend jaar terug naar Nederland! Op zaterdag 13 januari staat de band opnieuw in de Ziggo Dome in Amsterdam. De show is onderdeel van de huidige zeer succesvolle tour genaamd Global Spirit Tour en staat in het teken van het onlangs verschenen album Spirit. De kaartverkoop voor het concert in de Ziggo Dome start aanstaande vrijdag 23 juni om 10.00 uur via Ticketmaster.

Depeche Mode – Global Spirit Tour

Zaterdag 13 januari | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: € 64, € 69, € 89

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 23 juni om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).