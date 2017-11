Een derde van het Nederlandse kantoorpersoneel ervaart zakelijke e-mail als grote stressfactor

Een derde van het Nederlandse kantoorpersoneel geeft aan dat e-mailstroom bij hen tot stress leidt. De hoeveelheid stress neemt toe naarmate men meer tijd kwijt is aan het beantwoorden van e-mail. Ruim de helft van de ondervraagden die er dagelijks twee uur of meer aan besteedt, geeft te kennen dat dit tot stress leidt en 11 procent ervaart zelfs veel stress. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO), in het kader van de e-mailloze vrijdag. Ook werd onderzocht hoeveel tijd men kwijt is aan het beantwoorden en verwerken van het e-mailverkeer. Bijna 40 procent is er één tot twee uur per dag mee bezig en een vijfde is maar liefst een kwart van de werkdag kwijt aan e-mailen. Leidinggevenden zijn meer tijd dan gemiddeld kwijt aan de e-mailstroom. Een kwart ontvangt er per dag 50-100.

Meer resultaten

* Maar liefst 42 procent van de Nederlandse werknemers vindt dat de dagelijkse mailstroom afleidt van de dagelijkse, eigenlijke taken.

* Maar liefst 90 procent van de kantoorwerkers heeft de e-mailmeldingen continu aanstaan en dat leidt veel te veel af.

* Een kwart ontvangt en leest zakelijke e-mail op de smartphone die ze ook privé gebruiken, en checkt deze mail ook ’s avonds en in het weekend. Een vijfde van deze respondenten ervaart dit als belastend.