Een derde van de ouders weet niet wat hun jonge kind doet op een beeldscherm

Kinderen in de leeftijd van nul tot en met zes jaar kijken ruim twee uur per dag naar een scherm. Een derde van de ouders weet niet wat hun kinderen dan zien. Vooral YouTube-filmpjes kijken peuters en kleuters zonder ouderlijk toezicht. Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek Iene Miene Media 2017 dat bij de start van de Media Ukkie Dagen 2017, wat dit jaar in het teken van ‘Slim opgroeien met schermen’.

De tv is het populairste scherm voor kinderen (82%), op de voet gevolgd door de tablet (64%). Ook de smartphone wordt veel gebruikt. 37% van de peuters en kleuters heeft thuis geregeld een smartphone in handen om filmpjes te bekijken of een spelletje te spelen. In slaapkamers van jonge kinderen zijn weinig schermen te vinden. Toch heeft 13% van de kinderen tot en met zes jaar al een televisie op hun kamer staan. Bij peuters en kleuters van laagopgeleide ouders is de kans 1 op 4 dat zij een tv op hun kamer hebben.

Verder blijkt dat bijna tweederde van de ouders moeite heeft met het instellen van filters en parental controls of daar onbekend mee is. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld voorkomen dat hun kind met seksueel getinte content wordt geconfronteerd of te lang gebruikmaakt van het scherm.

Foto: Gerhard Witteveen