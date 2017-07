Detoxkuurtje meepakken voor de vakantie

De vakantie zit vol verleidingen, van lekkere cocktails bij het zwembad en het strand tot heerlijke ijsjes in de middag. ’s Avonds genieten we volop van wijn en lekker eten. En al die tussendoortjes niet te vergeten. Door al die ongezonde gewoontes is het dan ook niet zo vreemd dat er na de vakantie wat kilo’s bij komen. Wij vrouwen willen wel genieten, maar we willen er ook goed uit zien, zowel tijdens als na de vakantie. Een detoxkuurtje voor de vakantie kan je lichaam helpen te ontgiften. Dit hoeft zeker geen extreme detox te zijn. Hieronder wat tips hoe je het moet aanpakken.

Eet gezond

Een detox begint natuurlijk bij gezond eten. Eet elke dag een caloriearm ontbijt. Havermout, volkoren brood, vers fruit en eieren zijn goede keuzes die je zullen vullen terwijl ze helpen om gewicht te verliezen. Vermijd vetrijke producten zoals kaas en boter. Eet een lunch met veel groenten en fruit, zoals een goed gevulde salade, een groenten soep of een kalkoen wrap. Ook voor het avondeten is het verstandig te kiezen voor veel groenten, aangevuld met mager vlees en zoete aardappel of zilvervliesrijst. Als je tussendoor honger hebt kies dan voor snacks met weinig calorieën, zoals veel fruit, rauwe groenten en popcorn. Er zijn ook een verscheidenheid aan kruiden en voedingssupplementen die kunnen helpen bij een detox.

Beweeg

Zorg ervoor dat je dagelijks volop in beweging bent. Hierdoor ga je zweten, en zweten is een natuurlijke methode om het lichaam te ontdoen van gifstoffen. Ook verhoogt lichaamsbeweging de bloedstroom en het metabolisme. Je hoeft niet speciaal naar de sportschool of te gaan hardlopen als dat niet je ding is, maar zorg voor iets wat je leuk vindt en wat je makkelijk vol houdt.

Hydrateer

Hydratatie is essentieel bij het ontgiften. Drink de hele dag door voldoende water. Water helpt de toxinen weg te spoelen en helpt je lichaam afval uit te scheiden.

Zweet

Neem een stoombad, sauna of een infraroodsauna, zo vaak als je kunt. Zweten is essentieel voor elke detoxkuur.