Dikke vrouwen maken mannen gelukkiger

Volgens een nieuw onderzoek zijn mannen die een relatie hebben met dikke vrouwen, 10 keer gelukkiger dan degenen die een slanke vrouw in hun leven hebben. Volgens de studie lachen deze mannen vaker en worden problemen sneller opgelost. Daarnaast ontwikkelen ze een betere woordenschat en kunnen ze beter communiceren. Ook hebben deze mannen betere overleving’s vaardigheden. Want dikke vrouwen doen er alles om aan de behoeften van hun partner te voldoen. In die zin, doen ze er alles aan om lekker te koken. Ondertussen zijn degenen die slanke vrouwen hebben, meer gereserveerd en onvriendelijk, en minder expressief in hun emoties.