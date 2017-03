Diner etiquette tips die een dame zou moeten kennen

Als je alleen thuis bent of met je naaste familie, maakt het niet echt uit hoe je eet. Maar als je gaat eten bij iemand anders thuis of in een restaurant, of naar een zakelijke bijeenkomst gaat, wil je er natuurlijk elegant uitzien. Dus hier zijn 23 diner etiquette tips die een dame zou moeten weten:

1. Laat de gastvrouw je een plaats aanwijzen.

2. Zet een servet op je schoot.

3. Doe je telefoon uit, of op zijn minst op stil.

4. Maak het menu dicht als je klaar bent om te bestellen.

5. Drink en praat niet met een volle mond.

6. Wacht totdat iedereen een bord voor zich heeft voordat je begint te eten.

7. Als je een schaal wilt van de andere kant van de tafel, vraag iemand om het aan te geven.

8. Snijd je eten een keer tegelijk.

9. Houdt je vork in je linkerhand en je mes in je rechterhand.

10. Zet je vork en je mes op je bord als je klaar bent met eten.

11. Geef het eten door aan de rechterkant van de tafel.

12. Proef het eten eerst voordat je er zout en peper op zet.

13. Houdt de wijn aan de steel vast.

14. Wals de wijn in het rond voordat je het proeft.

15. Kauw met je mond dicht.

16. Eet rustig.

17. Dep je lippen droog voordat je een slok neemt.

18. Bedek je mond als je niest, hoest of moet snuiten.

19. Zet je ellebogen niet op de tafel als je eet.

20. Gebaar niet als je een vork of mes in je hand hebt.

21. Verwijder ongewenst eten van je mond, maar alleen als je alleen bent.

22. Maak complimenten over het eten.

23. Zeg “sorry, ik ben zo terug” als je de tafel even verlaat..