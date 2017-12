Dingen die je absoluut moet weten over giftige mensen

Hoewel de meesten van ons psychopaten, sociopaten en mensen die slecht zijn, hebben gezien, zijn dit niet het soort vrienden, buren, collega’s en familieleden waarmee we regelmatig contact hebben. Toch kunnen we deze mensen af en toe tegenkomen. Zoals het woord aangeeft, is er niets goeds aan giftige mensen. Hoewel de meeste giftige mensen geen criminelen zijn, kunnen ze onderliggende persoonlijkheidsstoornissen hebben. Omdat het belangrijk is om te weten hoe je giftige mensen kunt herkennen, zodat je jezelf kunt beschermen en leren hoe je ermee om moet gaan, zijn hier enkele eigenschappen waar je op moet letten.

1. Je kan niet op ze rekenen.

Giftige mensen kunnen er al dan niet zijn wanneer je ze nodig hebt. Je kunt er niet op vertrouwen. In het onwaarschijnlijke geval kunnen ze opduiken, maar ze zullen je niet helpen, steunen of troost bieden. Alles moet altijd over hen gaan.

2. Ze missen empathie.

Verwacht niet dat zo iemand volledig begrijpt wat je doormaakt, vooral als het emotionele pijn is. Ze zijn simpelweg niet in staat tot empathie of sympathie. Terwijl ze de woorden kunnen uitspreken en zeggen wat je wilt horen, is hun uitdrukking genoeg om je te vertellen dat ze niet bedoelen wat ze zeggen.

3. Ze zijn niet je vriend.

Vrienden hebben het niet alleen over zichzelf. Dat is geen vriend zijn, het is iemand gebruiken. En giftige mensen zijn ervaren gebruikers, in de mate dat degene die gebruikt wordt nooit beseft wat er aan de hand is. Zelfs als ze dat doen, willen ze het niet geloven, en maken ze excuses om hun niet-vriend te vrijwaren van enige verwijtbaarheid.

4. Bij giftige mensen draait alles om controle en manipulatie.

Net als bij psychopaten, zijn giftige mensen deskundig in het controleren van en het manipuleren van anderen. Ze kennen altijd de woorden en acties die je doen rillen, je op scherp zetten, je laten twijfelen, verwarring, angst en zorgen brengen. Je zult je afvragen wat je fout hebt gedaan, en proberen hoe je hen tevreden kunt stellen. Maar zo iemand kun je nooit een plezier doen, ze willen altijd meer en meer. Bovendien geeft hun vermogen om te manipuleren je het gevoel dat je ze iets schuldig bent.

5. Ze zullen je gebruiken om te krijgen wat ze willen, zonder na te denken over hoe je wordt beïnvloed.

Lachen in je gezicht, maar toch sluwe manieren bedenken om je te overtuigen of te dwingen om te doen wat ze willen, is wat giftige persoon doen. Als ze echter eenmaal krijgen wat ze willen, denk dan niet dat ze een seconde denken aan wat voor effect het misschien op jou heeft. Dat zal nooit gebeuren.

6. Je wordt constant gedwongen om jezelf te bewijzen.

Met onmogelijke verheven normen voor anderen zoals jij om waar te maken, brengt de giftige persoon je in een eindeloze staat van proberen je te bewijzen. Nogmaals, wat je ook doet, je zult nooit het niveau bereiken dat de toxische persoon heeft vastgesteld als de lat. Als je dichtbij komt, zal hij of zij de lat hoger leggen, waardoor het onmogelijk is om ooit te slagen.

7. Giftige mensen weigeren zich te verontschuldigen.

Zeggen “Het spijt me” komt niet voor bij giftige mensen. Hoe kunnen ze zich verontschuldigen als ze denken dat ze perfect zijn? Bovendien zouden ze nooit toegeven dat ze faalden, laat staan ​​dat ze anderen schade toebrachten. Hun egocentrische wereldbeeld staat dit niet toe. Als je een giftige persoon confronteert met iets dat ze verkeerd hebben gedaan, zullen ze liegen, de situatie verdraaien of andere details verzinnen. Je zult je afvragen of jij degene was die ongelijk had. Nooit ruzie maken met giftige mensen. Ga gewoon door.

8. Ze erkennen nooit hun gevoelens. Wat achter hun ondoorgrondelijke ogen zit, is voor altijd een mysterie. Een giftig persoon zal nooit toegeven wat ze voelen. Ze kunnen je vertellen wat ze geloven dat je wilt horen, maar het zal niet de volledige waarheid zijn, maar de kleinste benadering. Zelfs dan kan je waarschijnlijk niet geloven wat ze zeggen. Wat je echter wel zult merken, is dat ze hun gevoelens naar jou zullen projecteren. Dit zet je in de positie dat je jezelf moet verdedigen of rechtvaardigen.

9. Je weet nooit met welke versie van hen je bent.

Is hij of zij de charmante gesprekspartner van vandaag of de alleskunner die ieders aandacht vraagt? Met het vermogen van een kameleon om met verschillende vermommingen van zichzelf te komen, zijn giftige mensen bedreven in een situatie groter te maken en het presenteren van elk gezicht dat zij geschikt achten om hun doelen te bereiken.

10. Wat je succes ook is, giftige mensen verwerpen het altijd of proberen het te bagatelliseren. Het maakt niet wat voor succes je behaalt, je zult nooit lof van giftige mensen krijgen. In plaats daarvan zullen ze het minimaliseren, het negatief vergelijken met de prestaties van iemand anders – inclusief die van henzelf – en je het gevoel geven dat je misschien toch niet zoveel hebt bereikt.

11. Als je wacht om wat van ze te horen, zul je lang wachten.

Giftige mensen willen worden bediend, maar ze zijn snel afwezig als je iets van hen wil of verwacht. Als je probeert in contact met ze te komen zullen ze hun telefoon niet beantwoorden, niet reageren op sms’en/of e-mails, of de deur openen – als je zelfs hun persoonlijke ruimte durft binnen te vallen. Dit alles past bij het totale pakket van de giftige persoon. Alles wat ze doen moet op hun voorwaarden zijn.