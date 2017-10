Dingen die alleen mensen die van boeken houden zullen begrijpen

Als je een boek cadeau krijgt, ben je blij? Zijn de termen “boekenwurm”, “boekliefhebber” of “leesgek” op jou van toepassing? Kan je je herkennen in de gelijktijdige vreugde en de pijn van het uitlezen van een goed boek? Als je ‘ja’ hebt geantwoord op een of meer van de bovenstaande vragen, begrijp je deze dingen die alle boekliefhebbers herkennen.

1. De ongeëvenaarde tevredenheid dat komt bij het organiseren van je boekenkast.

2. De eindeloze lijsten van boeken om te lezen die je bewaard op je computer en telefoon.

3. Het onvermogen om naar een ​​film te kijken zonder het te vergelijken met het boek.

4. Die verleidelijke geur van een nieuw boek.

5. Elk oppervlak in je huis dat bedekt is met boeken.

6. Je verheugen op regenachtige dagen als de perfecte gelegenheid om te lezen.

7. Weten dat de beste vakantie een vakantie is die doorgebracht is met lezen.

8. Het erkennen van het eeuwige effect dat een boek op je leven heeft gehad.

9. De persoonlijke angst die volgt na de dood van een geliefd, fictief karakter.

10. Of de vreugde nadat een geliefd karakter iets heeft overwonnen of bereikt.

11. Dat je te midden van veel te veel boeken zit.

12. De kunst van lezen tijdens het eten en wandelen onder de knie krijgen.

13. Het kunnen waarderen van een mooie boekomslag.

14. Het opnieuw blijven lezen van je favoriete boeken totdat ze aan flarden zijn.

15. Het pijnvolle wachten op het volgende boek in een serie.

16. Jezelf beloven dat je nog maar een pagina leest – en dan de hele nacht blijven doorlezen om het boek af te ronden.

17. Het opzetten van de ideale leeshoek in je appartement, compleet met een zachte deken en een comfortabele stoel.

18. Te argumenterend zijn als het gaat om het verdedigen van boeken over e-readers.

19. Het refereren van boeken in situaties in het echt (en raar worden aangekeken).

20. Een boek uitlezen en wat tijd nodig hebben om over te stappen naar de echte wereld.

21. Balen dat je eigenlijk niet genoeg tijd hebt om alle boeken te lezen die je wilt.