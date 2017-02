Dingen die alleen vrouwen met grote borsten begrijpen

Borsten komen in verschillende vormen en maten, en ze kunnen allemaal mooi zijn, maar als je grote borsten hebt, heb je het niet altijd makkelijk. Het hebben van grote borsten kan een zegen zijn, of een vloek. Soms is het geweldig, en op andere dagen zou je een borstverkleining willen. Onderstaande dingen begrijpen dan alleen ook vrouwen met grote borsten.

1. Het vinden van een beha die daadwerkelijk past en nog leuk is, is een hele opgave.

2. Rennen of de trap aflopen is niet leuk.

3. Onder je borsten kan het ook zweten.

4. Hardlopen is pijnlijk.

5. Het is het eerste wat mensen opvalt aan jou.

6. Kleding met een open rug is geen optie.

7. Jurken passen perfect – met uitzondering van je borsten.

8. Strapless tops zijn een no go.

9. Mensen vragen je constant welke maat beha je hebt.

10. De ogen van mannen dwalen vaak richting je borsten.

11. De dubbele standaard van laag uitgesneden shirts.

12. Lange kettingen verdwijnen tussen je borsten.

13. Bikini’s die komen als een paar zijn lachwekkend.

14. Cross-body bags zijn uiterst onhandig.

15. Je rug doet oh-zo-pijn.

16. Je ziet er automatisch sexy uit in vrijwel alles wat je draagt.

17. Je kan gewoon niet wachten als je thuis bent en je beha kan uit doen.