Dingen die herkenbaar zijn als je van Kerst houdt

Ahh december komt eraan! Een maand vol kou, misschien wat sneeuw, feestjes en natuurlijk Kerstmis! Voor de meeste mensen is deze maand echt de mooiste tijd van het jaar. Als jij een van die mensen bent, zijn onderstaande dingen zeker herkenbaar.

1. Je bent constant in de feeststemming, want de maand waarop je hebt gewacht is eindelijk hier!

2. Je vindt het normaal als mensen vroeg het huis versieren.

3. Je houdt zo wie zo van kerstversieringen.

4. Familietijd is het leukst rond de feestdagen.

5. En dat geldt ook voor vriendentijd!

6. Je begint al vanaf begin december te luisteren naar kerstmuziek.

7. Je vindt het leuk om cadeautjes te kopen.

8. Maar je vindt het ook leuk om cadeautjes te krijgen.

9. Je houdt van kijken naar kerstfilms.

10. En van al het lekker eten wat eraan komt.

11. Je viert nog steeds de ware betekenis van Kerstmis.