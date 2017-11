Dingen die herkenbaar zijn als je van thee houdt

Wij Nederlanders houden van onze koffie, maar toch drinken we ook regelmatig thee. Hoewel thee niet zo populair is als bijvoorbeeld in Engeland, is het heerlijk om een kopje thee te drinken, en ervan te genieten als je thuiskomt in de middag. Als je dit leest, en verlangt naar een kopje thee, zijn hier dingen die je zeker zult herkennen:

1. Thee in een pot is beter.

2. Tenzij je gasten hebt en moet delen.

3. Thee bij iemand anders thuis drinken gaat nooit goed.

4. Als iemand die je net kent je een kop thee aanbiedt, heb je sterke twijfels.

5. Want je hebt een speciale manier hoe je je thee drinkt.

6. En er zijn maar weinig mensen die je toevertrouwd om thee te maken.

7. Je beoordeelt in het geheim mensen die te veel suiker in de thee zetten

8. Je hebt een speciale super grote mok in huis.

9. En als het kapot gaat, ben je ontroostbaar.

10. Taart, koekjes, chocolade en eigenlijk alles wat zoet is, kan niet gegeten worden zonder thee.

11. Je kent de exacte kleur van het perfecte kopje thee.

12. Je hebt een sterke mening over welk theemerk het beste is.

13. Je zult in ieder geval nooit zonder een voorraad thee zitten

14. Vergeten van je thee vormt een uitdaging. Is het nog warm genoeg om snel te drinken, of moet je het laten staan?

15. Als je ooit een aanbod van een kopje thee weigert, vraagt ​​iedereen zich af wat er mis is.

16. Vruchtenthee is altijd een teleurstelling. Ze smaken nooit zo goed als ze ruiken.

17. Je neemt altijd je eigen thee voorraad mee op vakantie

18. Je begint en eindigt elke dag met een kop thee.