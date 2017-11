Dingen die je moet je weten over zweten

Zweten wordt in onze maatschappij als een probleem gezien. We vinden het vies, en overmatig zweten kan natuurlijk een vervelend ongemak zijn. Maar zweten is eigenlijk goed voor ons. Het is een mechanisme om oververhitting te voorkomen.

Hieronder enkele dingen die je moet weten over zweten….

* Transpireren is van levensbelang in een warme omgeving, anders zouden we snel oververhit raken en sterven.

* Zweetklieren zitten overal, in je hele lichaam meer dan één miljoen. In één voet zitten er 250.000.

* Bij inspanning (wandelen) bij tropische temperaturen is het zaak om één liter water per uur te drinken om de zweetproductie op gang te houden, anders ligt oververhitting op de loer.

* Wie veel sport en traint, traint ook de zweetklieren in aantal en grootte.

* Zweet zelf stinkt niet, het is geurloos en bestaat voor 99% uit water. Transpiratie geeft pas onaangename geurtjes als het op de huid in aanraking komt met bepaalde bacteriën.

* Naast regulier zweet (exocrien) is er ook apocrien zweet. Dit meer olieachtige zweet riekt wel en is bedoeld voor seksuele attractie. Ook angstzweet uit met name je oksels komt uit de apocriene klieren.

* De ene mens zweet aanzienlijk meer dan de ander. Waarom is onduidelijk. Overgewicht en/ of medicatie kunnen wel een rol spelen bij overmatig zweten. Overmatig zweten heet hyperhidrose en kan je leven bemoeilijken. Gelukkig is er meestal wel iets aan te doen.

* Overmatig transpireren is biologisch inefficiënt.