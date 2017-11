Dingen die je nooit moet doen na een break-up

Of jullie er nu bewust voor hebben gekozen om uit elkaar te gaan, of dat je harteloos bent gedumpt, elke vorm van een break-up kan pijn doen. Er zijn gezonde manieren om je verdriet te behandelen, maar er zijn ook dingen die dit uitstellen. Verlies je hart niet: je zal doorgaan met de tijd, een liefde vinden die beter bij je past, en dit alles zal een herinnering zijn. In de tussentijd, als je om een relatie rouwt, moet je de volgende “dont’s”, die je misschien meer kunnen schaden, vermijden.

1) Doen alsof het goed gaat

Je mag treuren, huilen of slaan tegen een kussen. Omring jezelf met vrienden die luisteren. De verleiding kan zijn dat je doet alsof het je niets doet, maar laat je trots niet in de weg staan om te laten zien wie je echt bent. Je hoeft niet in het openbaar je tranen te laten zien, maar neem rustige momenten om te reflecteren en eerlijk te zijn. Het is oké om boos te zijn, of pijn of vernedering te voelen. Het is gezonder om jezelf eerlijk uit te drukken dan gevoelloos te worden.

2) Proberen om “alleen vrienden te zijn”.

Zeer zelden kan een breuk leiden tot een stevige vriendschap, en tot je oké bent met het idee dat je ex een andere heeft – en vice versa – ben je niet klaar om vrienden te zijn. Creëer opzettelijk ruimte voor een tijd en laat jezelf het einde van de relatie betreuren. Op dit moment zoek je geen vriend die er precies uit ziet als de persoon die je hart brak.

3) Wraak zoeken.

Sleutel niet aan zijn auto of vernietig zijn spullen niet. En doe nooit iets dat je in juridische problemen kan brengen. De opwinding van wraak geeft alleen bitterheid en haat. Vergeef en ga verder. Zet je hoofd in de lucht en besteed je energie aan mensen die het verdienen.

4) Communiceren. Hoe dan ook.

Je bent vorige week uit elkaar gegaan, maar je hebt nog steeds dingen die je wilt verwerken met je ex. Je neemt je telefoon op. Iets maakt je aan het lachen op weg naar werk. Je eerste instinct? Je stuurt je ex een berichtje hierover. Niet doen! Er zullen tijden zijn wanneer het belangrijk is om te communiceren met een ex. Misschien moet je zijn dingen teruggeven. Misschien hebben jullie een gezamenlijke huurovereenkomst. Maar weersta ​​de drang om echter te bellen of een appje te sturen wanneer je dat gedaan zou hebben als jullie nog bij elkaar waren. Geef jezelf wat tijd om je aan het single leven aan te passen.

5) Smeken om verzoening.

Ja, honden kunnen wegkomen met bedelen. Maar dat kan jij niet. Misschien begrijp je niet waarom de relatie eindigde. Misschien denk je dat het om de verkeerde redenen is beëindigd. Misschien zou je liever in een slechte relatie zijn dan in geen relatie. In plaats van vast te houden aan verloren hoop, zoek een wijze vriend die je kan helpen om door de redenen te lopen die je moeilijk vindt om te laten gaan. Vraag hem niet om terug te keren. Diep van binnen weet je dat je geen relatie wilt ​​met iemand waar je om moest bedelen. Bovendien, als je ex je een tweede keer afwijst, zal het niet alleen meer pijn doen; de afwijzing zal met extra vernedering en spijt komen.

6) Samen slapen

Doe het niet. Niemands laatste wens zou zijn: “Ik wou echt dat ik een laatste keer met mijn ex had geslapen.”

7) Je ex Facebook-stalken.

Social media kan gevaarlijk zijn bij het omgaan met liefdesverdriet. Geef jezelf twee regels: Plaats niets over het break-up drama online, ongeacht hoe vaag, en weersta ​​de drang om je ex te stalken. ‘Ontvrienden’ of tenminste verborgen statussen kunnen je helpen om de voortdurende verleiding te voorkomen om in te checken en te zien of je ex een meer ellendig leven heeft – of erger, leuker dan de jouwe.

8) Een ander kapsel of tatoeage nemen.

Maak geen drastische veranderingen voor een tijdje. Het is makkelijk om overhaaste beslissingen te nemen na een break-up. Wacht een paar maanden voordat je handelt. Wacht tot je emotioneel weer op je voeten bent.

9) Opgeven

Hij was niet de ware. Laat geen breuk de hoop vernietigen. Ga door met jezelf. Neem even wat tijd om de dingen te doen die je altijd al hebt willen doen. Spendeer tijd met familie en vrienden. Leer wat je kan van de relatie die net afgelopen is en beweeg vooruit. Geef niet op om je perfecte match te ontmoeten. Wees dankbaar dat de verkeerde relatie eindigde om je open te stellen voor de juiste.