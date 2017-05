Dingen die je nooit moet dragen naar een bruiloft

Het trouwseizoen is volop aan de gang, en als jij een of meerdere bruiloften op je schema hebt staan, dan is het tijd om je outfit te plannen. Dat is zeker leuk, maar zorg ervoor dat je onderstaande fouten niet maakt.

1. Een witte jurk

Aangezien de bruid vaak voor een witte jurk kiest, is een witte jurk iets wat je zeker niet moet aandoen! Laat de bruid haar dag hebben.

2. Een paar gloednieuwe stiletto’s

Ja, je wilt er natuurlijk goed uit zien, maar een bruiloft kan wel eens een lange dag worden. Dus als je nieuwe stiletto’s draagt, vraag je om problemen. Loop ze of vooraf uit, of kies voor een verstandiger exemplaar.

3. Iets wat te onthullend is

Zelfs als je denkt dat iets er goed uit ziet voor de spiegel, zorg ervoor om een ​​stoel (en trap) controle uit te voeren. Je wilt niet dat andere gasten roddelen over je borsten of je lingerie.

4. Alles wat buiten de dresscode valt

Als er een dresscode is, moet je je daaraan houden!

5. Sieraden die rinkelen

Houdt het rustig en draag geen armbanden, kettingen of oorbellen die rinkelen.

6. Alles wat ervoor zorgt dat je er beter uit ziet dan de bruid

Als je weet dat de bruiloft super casual is, ga dan niet in de meest opvallende outfit.

7. Jeans, shorts, slippers, te korte of doorkijk jurken, neon en felle kleuren.

Al is de bruiloft casual, dit kan echt niet!

8. Teveel make-up.

Je wilt er niet uitzien als een clown, toch? Houdt het bij make-up die je eerder geprobeerd hebt, en houdt het subtiel.