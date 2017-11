Dingen die je nooit moet doen in een vliegtuig

We snappen het: reizen is stressvol. Maar het is niet zo stressvol dat je kunt doen wat je wilt in het vliegtuig. De volgende keer dat je vliegt, zorg ervoor dat je onderstaande vervelende gewoonten in gedachten houdt en doet wat je kunt om ze te vermijden.

Te veel drinken

Een glas wijn of biertje of twee is prima, maar als je zoveel drinkt dat je dronken wordt, zal het waarschijnlijk niet goed eindigen.

Kijken naar iemand die worstelt met zijn bagage

Als je ziet dat iemand het duidelijk moeilijk heeft om zijn handbagage in de daarvoor bestemde bagagecompartimenten te plaatsen, en en je bent fysiek in staat, help dan een handje.

De stoel voor je schoppen

Er zijn van die mensen die niet rustig kunnen zitten in het vliegtuig, maar stop alsjeblieft met trappen en stoten tegen de stoel voor je. We hebben allemaal last van kleine beenruimte. Heb respect voor de passagier voor je en stop met die persoon te storen door tegen hun stoel te schoppen.

De armleuning in beslag nemen

Als je moet zitten op de middelste stoel is dat vervelend, maar je moet niet vergeten dat je geen recht hebt op beide armsteunen. Zorg ervoor dat je de armleuningen deelt en ruimte overlaat voor de persoon die naast je zit.

Een gesprek afdwingen

Als je alleen reist en je kunt een praatje maken met degene die naast je zit, is dat natuurlijk geweldig. Maar forceer het niet. Als de mensen om je heen duidelijk niet geïnteresseerd zijn in een gesprek (als ze een boek lezen, televisie kijken of naar muziek luisteren), laat ze dan.

Je stoel in ligstand zetten met een vaart

We zeggen niet dat je je stoel helemaal niet moet achteroverleunen, maar doe het voorzichtig. Dus in plaats van agressief je stoel naar achteren te duwen, draai je om en zorg je ervoor dat de persoon die achter je zit geen eten of een drankje op hun dienblad heeft dat op hun schoot valt als je de stoel niet rustig naar achteren zet.

Over iemands schouder meelezen

Neem je eigen boek of tijdschrift mee in het vliegtuig en stop met kijken om te zien wat je buurman of buurvrouw leest. Het gaat je niets aan en is ronduit onbeschoft.

Je kinderen op een iPad laten spelen zonder koptelefoon

We begrijpen dat reizen met kinderen een uitdaging is, maar doe je best om te voorkomen dat ze ravage aanrichten in de cabine. Ja, zelfs als dat betekent overgaan tot omkoping.

Onbeleefd zijn tegen stewardessen

Stewardessen hebben elke dag te maken met veel mensen. Het minste wat je kunt doen, is hen behandelen zoals jij behandeld zou willen worden als je hun baan had. Dus zet je telefoon uit wanneer ze het vragen en zeg “alsjeblieft” en “dankjewel” als je je drankjes en snacks krijgt – het is echt niet zo moeilijk.

Vaak naar het toilet gaan

Er is niets vervelender dan meerdere keren op te staan tijdens een vlucht om je buurman het gangpad op te laten. Zorg ervoor dat je een stoel aan het gangpad kiest als je weet dat je meerdere uitstapjes naar het toilet wilt maken.

Stinkende voeding eten

Er is een tijd en een plek voor alles wat je wilt eten. Als je volgepropt zit met een heleboel mensen in een kleine ruimte is het noch die tijd noch die plaats. Probeer in een vliegtuig vast te houden aan eten dat niet zo stinkt.

Te veel handbagage meenemen

Allereerst, hoe ben je door de beveiliging van de luchthaven gekomen? Het meenemen van te veel tassen in het vliegtuig kan echt niet; de bagagecompartimenten zijn er voor iedereen en je moet niet te veel ruimte innemen.

Leunen op degene die naast je zit

In slaap vallen terwijl je op degene die naast je zit leunt is onbeschoft en zorgt ervoor dat ze zich ongemakkelijk voelen. Als je de neiging hebt om voorover te leunen of opzij te vallen terwijl je in slaap valt, koop dan een reiskussen.