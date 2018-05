Dingen om te doen als je iets hebt gezegd waar je spijt van hebt

Soms komen er woorden uit je mond voordat je hersenen hun potentiële impact kunnen verwerken. Misschien heb je een sarcastische opmerking gemaakt over het nieuwe kapsel van je date of een grap geprobeerd die overkwam als kritiek. Helaas is er geen terugspoelknop voor het echte leven en geen app om blunders te verwijderen. Dus als de verkeerde woorden uit je mond ontsnapt zijn, lees hier hoe je de situatie goed kunt maken:

1. Praat het niet goed. Woorden kunnen echt pijn doen. Als je in de verleiding komt om de impact die je woorden hebben gehad te minimaliseren … niet doen.

2. Overweeg de gevolgen. Heb je iemands gevoelens lichtjes pijn gedaan of nog erger? Evalueer de schade die is aangericht.

3. Geef deze persoon wat tijd en ruimte. Kwetsende woorden lokken een emotionele reactie uit. Soms is het het beste om de intense gevoelens een beetje te laten afkoelen voordat je ze tracht te stillen.

4. Maar niet te veel tijd en ruimte. Te lang wachten om het probleem aan te pakken, zal de zaken nog ingewikkelder maken. Zodra je voelt dat de tijd rijp is om je fout te bespreken, doe het dan.

5. Beschuldig nooit iemand van “te gevoelig” te zijn. Dit verschuift de schuld van jou naar de andere persoon. Plus, dit zouden meer woorden zijn om later spijt van te krijgen.

6. Sla excuses en rationalisaties over. Je zult alleen een dieper gat graven door dingen te zeggen als: “Ik maakte maar een grapje” of “Ik was gestresst en dacht niet helder.”

7. Neem verantwoordelijkheid. Als je het hebt opgeblazen, kun je het herstellen door het te erkennen. Wees verantwoordelijk voor je daden.

8. Bied een oprechte verontschuldiging aan. Weinig mensen wijzen een oprechte verontschuldiging af. Maar als ze een vleugje onoprechtheid ontdekken, zullen je woorden niets doen.

9. Vergeet niet de woorden ‘Het spijt me’ toe te voegen. Veel mensen vinden die twee woorden buitengewoon moeilijk te zeggen, maar een echte verontschuldiging heeft ze nodig.

10. Valideer hun gevoelens. Laat hem/haar weten dat je het snapt. Zeg iets in de trant van: “Ik weet dat mijn opmerking kritiek was en ik begrijp waarom je boos bent.”

11. Probeer het goed te maken met een tastbare daad. Afhankelijk van de mate waarin je bent uitgegleden, kan een tastbare verzoeningsdaad nodig zijn: een handgeschreven notitie, een boeket bloemen of een speciale zelfgemaakte maaltijd.

12. Verzeker de persoon dat je onnadenkende woorden je hart niet weerspiegelen. Deze persoon kan zich afvragen of er een diepere betekenis zit achter je onvriendelijke opmerking. Laat hem/haar weten dat je onbezonnen opmerkingen een geval van ‘tijdelijke waanzin’ waren.

13. Verklaar je intenties om je taal onder controle te houden. Je kunt niet beloven nooit iets kwetsends te zeggen – niemand kan die belofte nakomen. Maar je kunt beloven dat je je best zult doen om te voorkomen dat je dezelfde fout opnieuw maakt.

14. Nodig hen uit om vragen te stellen. De persoon die je pijn hebt gedaan, heeft waarschijnlijk wat te zeggen in ruil daarvoor. Luister aandachtig, zonder defensief te worden.

15. Wees niet zo hard voor jezelf. Dit kan iedereen overkomen! Bovendien zijn de meeste mensen redelijk en bereid om te vergeven.