Dingen die veranderen in je veertiger jaren

Een veertiger, als 20 jarige klinkt het oud, in je dertiger jaren begin je je te beseffen dat het onvermijdelijk is, en als je eenmaal in je veertiger jaren bent belandt dan doet alles er niet meer toe. Want je komt erachter dat je precies dezelfde persoon bent, er nog redelijk uitziet en beseft dat 40 worden eigenlijk niet zo heel erg is. Maar toch zijn er dingen die anders zijn of (beginnen) te veranderen ten goede en ten slechte. We hebben ze hier op een rij gezet.

* Je hebt minder energie en bent sneller moe

* Je maakt je minder druk om wat anderen van je vinden

* Al wil je laat opblijven, het lukt gewoon soms niet

* Genieten van eten is belangrijker dan mee te doen aan de healthy trend

* Je wilt de grote stad graag verruilen voor een rustig dorp

* Elke avond netflix bingewatchen klinkt veel verleidelijker dan een avondje uit

* Make-up opzetten hoeft geen dagelijkse ritueel te zijn

* Huilende kinderen zijn zo irriterend

* Tijd alleen klinkt zo veel beter dan met anderen doorbrengen

* Je realiseert je dat je niet zoveel tijd meer hebt om je dromen na te jagen

* Wijsheid komt echt met de jaren

* Rimpels zijn een feit

* En zo ook de vele grijze haren

* En ongewenste haren op rare plekken

* Comfort is het eerste waar je op let bij het kopen van schoenen en kleding

* Trainen is een must

* Je kinderen hebben een drukker socialer leven dan jou

* Het is niet meer nodig om er altijd perfect uit te zien

* Je hebt je lichaam eindelijk geaccepteerd

* Je ontdekt wie je echte vrienden zijn

* Je weet dat bijna elk probleem een ​​oplossing heeft

* Je komt tot de conclusie dat je nu echt een leesbril nodig hebt

* Je merkt dat je te oud bent voor alle magazines die in de winkel liggen

* Mensen die niets toevoegen aan je leven kun je eindelijk loslaten

* Je weet eindelijk hoe je nee moet zeggen

* Je begint steeds meer dingen te vergeten

* Je weet wat belangrijk is en wat niet

* Je realiseert je dat 40 eigenlijk helemaal niet zo oud is