Diverse fauteuil soorten uitgelicht

In het begin van het nieuwe jaar besluiten veel mensen hun interieur een update te geven! En terecht, want hoe heerlijk is het niet om het voorjaar in te gaan met een opnieuw gestyled huis. Als je niet al te veel wilt doen of een klein budget hebt, kun je ook zorgen voor een nieuwe look, dus niet getreurd! Een van de mogelijkheden is om een fauteuil aan te schaffen. Fauteuils bieden niet alleen extra zitplaatsen, maar zijn een geweldige manier om een nieuw silhouet, stijl of kleur toe te voegen aan elke kamer. We lichten dan hier ook enkele van onze favoriete fauteuil soort uit.

Design fauteuils

Bij design fauteuils draait alles om het uiterlijk! Ze zijn mooi en luxueus, en een echte eyecatcher in het interieur. Je kunt ze plaatsen in de woonkamer, maar ook in de keuken, de bibliotheek, de slaapkamer of het kantoor. En design fauteuils passen zeker niet alleen in een interieur met design inrichting, nee bij verschillende inrichtingsstijlen staan ze goed.



Relaxfauteuils

Relaxfauteuils zijn heerlijke, comfortabele stoelen waarin je lekker kunt relaxen. Deze komen in verschillende uitvoeringen, zoals bijvoorbeeld met een kantelbare rugleuning en een voetensteun. Deze modellen kun je bedienen via manuele of elektrische uitvoering. Maar ook loungefauteuils behoren tot deze groep.



Draaifauteuils

Draaifauteuils zijn, zoals de naam al zegt, een fauteuil die makkelijk te manoeuvreren is. Ze draaien geheel of gedeeltelijk rond hun as naar links of rechts. Een draaifauteuil heeft één poot in het midden, die balanceert op een ronde of kruisvoet. Makkelijk om te verplaatsen dus.



Fauteuils op wieltjes

Fauteuils op wieltjes zijn in feite eetkamerstoelen of bureaustoelen op draaiwielen. Van de meeste modellen zijn de armleuningen en stoelhoogten aan te passen, zodat een ieder hier gebruik van kan maken. Ook handig om van kamer naar kamer te rijden.



Buitenfauteuils

Buitenfauteuils bieden prettig zitcomfort voor op het terras of in de tuin. Deze zijn ideaal voor alle weersomstandigheden zodat je er jarenlang van kunt genieten. Ze zijn gemaakt van onder andere kunststof, hout of zelfs kunstgras.



Alle fauteuils komen natuurlijk in verschillende kleuren en modellen en bieden verschillende mogelijkheden, afhankelijk van jou smaak en budget. Welk model kies jij?