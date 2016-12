Doe deze kerst wat liefs voor iemand anders

Nog heel even en het is weer kerst. Je hebt je waarschijnlijk al goed voorbereid met het doen van boodschappen, het kopen van cadeautjes, het plannen van het diner en alles wat bij deze vreedzame tijd hoort. Niet iedereen kijkt helaas met veel plezier naar de feestdagen. Want we hebben niet allemaal een leuke familie en/of vrienden. Sommige mensen hebben werkelijk niemand om deze dagen mee te vieren. Heb je je weleens afgevraagd wat bijvoorbeeld straatkrantverkopers doen met deze dagen? Ze staan dag in dag uit met hun krant voor de supermarkten omdat ze dakloos zijn en toch een centje willen verdienen. Maar ook zij verdienen een gezellig kerstfeest met lekker eten, drinken en gezelligheid.

Gelukkig zijn er nog mensen die wel aan iemand anders denken zoals je uit onderstaande video van Appie Today kunt zien. Want wie goed doet, goed ontmoet. Wat begon als een mooie kerstwens, eindigde met een bijzonder gebaar. Ken jij een bijzondere straatverkoper die je een mooie wens zou willen doen? Laat het ons weten in de comments.