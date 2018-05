Wat doet een groot leeftijdsverschil met een relatie?

Het is een interessante vraag: is leeftijd eigenlijk gewoon een getal, of is er iets aan die leeftijdskloof die een relatie kan maken of breken? Nieuw onderzoek, gebaseerd op 13 jaar gegevens van duizenden Australische huishoudens, heeft onthuld dat mannen meer tevreden zijn met jongere vrouwen en minder tevreden zijn met oudere vrouwen. Interessant is dat vrouwen ook meer tevreden zijn met jongere mannen en minder tevreden zijn met oudere mannen. De echtelijke tevredenheid neemt af met de huwelijksduur voor zowel mannen als vrouwen met verschillende leeftijden ten opzichte van koppels van vergelijkbare leeftijd. Deze relatieve dalingen wissen de aanvankelijke hogere niveaus van echtelijke tevredenheid die mannen hebben die getrouwd zijn met jongere vrouwen en vrouwen die getrouwd zijn met jongere mannen binnen 6 tot 10 jaar van het huwelijk. Een mogelijk mechanisme is dat koppels van verschillende leeftijden minder veerkrachtig zijn tegen negatieve schokken in vergelijking met paren van vergelijkbare leeftijd, waarvoor er ondersteunend bewijs voor is gevonden.