Drie dingen die je kunt doen om je gelukkiger te voelen

Gelukkig worden, dat willen we allemaal wel, en dat is ook zeker mogelijk, als je er maar wat voor doet. Twee Maastrichtse psychologie-onderzoekers beloven een gelukkiger leven met dit jaar verschenen boek ‘Geluk en optimisme; een bewezen werkzaam programma op basis van positieve psychologie’. Het grote verschil met andere verschenen zelfhulpboeken, is dat de oefeningen in dit boek wél grondig onderzocht zijn en wetenschappelijk onderbouwd. Hieronder drie oefeningen van de onderzoekers om je gelukkiger te voelen.

1. Neem dagelijks tien minuten de tijd om te schrijven over drie dingen die gebeurd zijn die dag, die mooi, leuk of vrolijk waren. Een alternatief is om er met je gezinsleden dagelijks over te praten, want als je positieve emoties deelt, wordt dat versterkt.

2. Schrijf minstens vier dagen achter elkaar tien minuten over hoe je leven eruitziet over vijf of tien jaar, als alles op de best mogelijke manier uitpakt.

3. Denk aan een kant van jezelf waarover je je onzeker of slecht voelt én een denkbeeldige vriend die jou onvoorwaardelijk steunt. Schrijf nu een brief aan jezelf vanuit het perspectief van die vriend. Wat zou hij of zij schrijven om je eraan te herinneren dat je maar een mens bent met sterke en zwakke kanten zoals iedereen?