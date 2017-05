Driekwart van de moeders wil vaker een moment voor haarzelf

Driekwart van de moeders geeft aan meer tijd voor haarzelf te willen. Het liefst op de momenten dat iedereen van huis is. Voor het grootste deel van de vrouwen (bijna 80%) is dit ’s avonds als de kinderen op bed liggen of ’s ochtends vroeg als het gezin nog lekker ligt te slapen. Even ongestoord een film kijken, rustig een boek lezen of social media checken met een kop koffie of thee. En iets lekkers natuurlijk! De meeste moeders (91%) genieten namelijk maar wat graag van een stuk chocolade tijdens hun ultieme ontspan moment. Dit blijkt uit onderzoek van Hands Off My Chocolate.

Moeders staan erom bekend dat ze altijd voor je klaar staan en alles met je delen, maar niets is minder waar. Uit het onderzoek blijkt dat 82% van de moeders haar chocolade wel met de rest van het gezin deelt, maar dit stiekem liever alleen opeet. Ruim driekwart (76%) van de moeders wacht daarom totdat de kinderen op bed liggen of weg zijn, zodat ze van iets lekkers kan genieten zonder het te hoeven delen. En wat als moeders wel zin hebben in iets lekkers terwijl de kinderen nog wakker zijn en thuis rondbanjeren? Meer dan tweederde van de moeders (68%) gaat weleens uit het zicht staan om helemaal alleen te kunnen genieten van iets lekkers en er zeker van te zijn dat ze niet met het gezin hoeft te delen.

Verder valt in het onderzoek op dat een kwart van de moeders weleens boos is geworden op haar kinderen omdat ze iets hadden opgegeten wat van haar was. De helft is weleens boos geworden op haar man. Conclusie: zorg ervoor dat iedereen een avond weg is en geef je moeder een fijn ontspan moment met alle bijbehorende elementen (film, lekkere thee, goede chocolade) cadeau. Helemaal voor haar alleen, zodat ze met niemand hoeft te delen.