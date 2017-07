Het drinken van koffie kan leiden tot een langere levensduur

Hier nog een reden om de dag te beginnen met een kopje koffie: Wetenschappers hebben ontdekt dat mensen die koffie drinken langer lijken te leven. Het drinken van koffie werd geassocieerd met een lager risico op overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten, kanker, beroerte, diabetes, ademhalingsproblemen en nierziekten. Mensen die een kopje koffie per dag verbruikten hebben 12 procent minder kans om te sterven in vergelijking met degenen die geen koffie dronken. Deze associatie was nog sterker voor degenen die 2-3 kopjes per dag dronken – 18 procent minder kans om te overlijden. Minder sterfte was aanwezig, ongeacht of mensen gewone of cafeïnevrije koffie dronken, wat suggereert dat de associatie niet gebonden is aan cafeïne. De lopende studie heeft meer dan 215.000 deelnemers onderzocht, en ziet zichzelf als de meest etnisch diverse studie naar leefstijl risicofactoren die kunnen leiden tot kanker.