De duurste cheeseburger ter wereld

Een cheeseburger bereid door een lid van de Qatarese koninklijke familie, is misschien wel de duurste ooit verkocht. De reusachtige hamburger genaamd ‘Seven Emirates Burgerstack’, bevat zeven lagen, één voor elk van de emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten – oude cheddar kaas en bacon strips van kalfsvlees in een saffraan brioche broodje. Het werd gemaakt door Russell Impiazzi, culinaire directeur van Le Gourmet in Dubai’s Galeries Lafayette, en een lid van de koninklijke familie van Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani. De burger werd gemaakt in het kader van een veiling voor het goede doel. De hamburger met een prijskaartje van $29,633, was een van de vier die werden geveild, samen met een aantal andere gerechten.