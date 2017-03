De duurste taco ter wereld kost $ 25.000

Kreeft, kaviaar, truffels of goudfolie zijn niet de gebruikelijke ingrediënten van populaire Mexicaanse taco’s. Echter, chef-kok Juan Alcalá Licerio van l’hôtel Grand Velas, gebruikte ze om ’s werelds duurste taco, die $ 25.000 kost, te creëren. De taco is bereid met ingrediënten zoals langoustine, Kobe beef, Beluga kaviaar en witte truffels en zwarte, geserveerd op een maïs tortilla dat vellen van 24 karaats goud bevat. Het is gekruid met een exotische Morita chili salsa en afgewerkt met civet koffie en ultra-premium tequila. De taco kan ook gepaard gaan met een speciaal drankje: tequila “Pasion Azteca”, waarvan de prijs $ 150.000 per fles kost. Maar dan heb je ook een echt luxe maaltijd!