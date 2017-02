E-mails verzenden buiten werktijd leidt tot stress

Een nieuwe studie toont aan dat, hoewel velen van ons ons werk niet kunnen doen zonder e-mail, het ons kan doen stressen – en dat persoonlijkheid’s verschillen invloed hebben op hoe we e-mail gebruiken en wat we stressvol vinden. De resultaten toonden aan dat degenen onder ons die de aandacht vestigen op de grote lijnen meer kans hebben om onze e-mails te controleren op vakantie, in het weekend en voor en na het werk dan degenen die zich meer richten op de feiten. Helaas leidt e-mails verzenden buiten de werkuren tot stress, net als de hoeveelheid e-mails die we verzenden en ontvangen. Managers, ongeacht het type persoonlijkheid, hebben meer kans om te voelen dat ze tijd verspillen aan e-mail en vinden het overweldigend en stressvol. De gegevens werden verzameld via een online enquête onder 368 mensen, die al een soort persoonlijkheid’s vragenlijst hadden ingevuld.