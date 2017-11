Ben je (echt) klaar voor een relatie? Zo weet je het!

Ben je single en denk je dat je klaar bent voor een relatie? Nu is het tijd om dit bij jezelf na te gaan en te bepalen of je echt en echt klaar bent voor een relatie. Hoewel je jezelf kunt vertellen dat je er zeker van bent dat je klaar bent en je vast wilt leggen met iemand, moet je eerst naar je gedrag kijken. De enige manier om een ​​gezonde relatie te vinden en te onderhouden is als je op een redelijk solide basis begint. Wanneer je echt klaar bent voor een goede volwassen relatie, zal je gedrag laten zien hoe goed je bent gebalanceerd. Kijk hieronder naar de vereisten.

1. Je hangt constant rond in de bar of nachtclub. Uitgaan naar bars of nachtclubs is niet per se een slecht ding of afschrikmiddel om een ​​goede relatie te vinden. Het probleem is meer over hoe je je voelt en handelt wanneer je er bent, wat aangeeft of je echt klaar bent voor een relatie. Als je veel drinkt wanneer je uitgaat, dan ben je niet in een positie om een goede relatie te beginnen. Natuurlijk kan je iemand ontmoeten, maar je laat niet het beste van jezelf zien, dus eindig je met iemand die niet zo goed voor je is. Als je van uitgaan houdt maar een relatie wilt hebben, is er niets mis mee: Stel jezelf voor aan mensen en als je iemand ontmoet die je leuk vindt, maak je plannen om ze in een andere omgeving te zien.

2. Je hebt gereflecteerd over waarom je relaties in het verleden niet werkten. Er is geen betere tijd om het schuldspel te spelen dan wanneer je een relatie beëindigt. Iedereen houdt ervan om de vinger naar de andere persoon te wijzen, maar het ligt aan twee mensen om een ​​relatie te ruïneren. Wanneer je echt klaar bent voor een andere relatie, kun je terugkijken op verleden relaties en zien hoe je gedrag was en of je ongezond en averechts bezig was. Bovendien, als je terugkijkt op die relaties, voel je geen bitterheid. Je kunt om goede redenen boos zijn op je ex, maar je voelt geen bitterheid (een gevoel dat een mix van woede en hopeloosheid is).

3. Je bent klaar met drama. Niet alleen kan je begrijpen waarom verleden relaties niet functioneerden, je kan nu veilig zeggen – en het met emotie voelen – dat je klaar bent met drama dat met slechte relaties komt en klaar bent om te kalmeren en een echte volwassen relatie te hebben. Als je vrienden hoort praten over hun ruzies met die en die, gevolgd door goedmaak seks, zucht je en herinner je jezelf eraan dat je geen plek meer hebt voor dit soort drama. Je voelt je wijzer, volwassener en weet meer dan ooit wat je wilt en nodig hebt van je volgende partner.