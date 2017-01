Ed Sheeran voor concert naar Nederland

Ed Sheeran heeft zijn internationale tourdata aangekondigd. De tournee begint op 17 maart in Italië en loopt tot eind juni. Op 3 en 4 april doet hij Nederland aan voor twee concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome. De kaartverkoop hiervoor start donderdag 2 februari om 11.00 uur via ticketmaster.nl.

De 25-jarige zanger startte 2017 muzikaal en zorgde voor de grootste comeback van de afgelopen jaren met maar liefst twee tegelijk uitgebrachte singles die de wereld veroverden; ‘The Shape Of You’ en ‘Castle On The Hill’ bereikten de nummers 1 en 2 in hitlijsten over de hele wereld. Zijn genre-overschrijdende derde studioalbum ÷ (‘Divide’) verschijnt op 3 maart.

ED SHEERAN + support

Maandag 3 + Dinsdag 4 april 2017 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang 19:30 | Entree: € 45, € 65, € 75, (excl servicekosten)

De kaartverkoop start aanstaande donderdag 2 februari om 11.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).