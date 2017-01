Een op de vijf volwassenen heeft stiekem toegang tot Facebook-accounts van vrienden

De meeste mensen zijn bezorgd dat hun social media-accounts gehackt worden, maar uit een nieuwe studie blijkt dat het eigenlijk mensen zijn die we kennen die regelmatig toegang tot onze accounts krijgen zonder onze toestemming. In een onderzoek onder 1308 Amerikaanse volwassen Facebook-gebruikers, ontdekten onderzoekers dat 24 procent – of meer dan een op de vijf – stiekem hadden ingelogd op Facebook-accounts van hun vrienden, romantische partners of familieleden, met behulp van de slachtoffers’ eigen computers of mobiele telefoons. Mensen gaven toe hun vrienden, familie en romantische partners te bespioneren uit nieuwsgierigheid of voor de lol – bijvoorbeeld om de status of profielfoto van het slachtoffer te veranderen in iets humoristisch. Maar ook andere motieven waren donkerder, zoals jaloezie of vijandigheid. Opletten dus met wachtwoorden en pincodes, en zorg dat je niet automatisch ingelogd blijft!