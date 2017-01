Een op de vijf vrouwen voelt zich in de winter minder mooi

Een meerderheid van de vrouwen in Nederland heeft meer huidklachten in de winter dan in andere seizoenen. Bijna een kwart (23%) voelt zich dan ook minder mooi in het winterseizoen. Men heeft vooral last van schrale lippen, op de voet gevolgd door droge handen en een droge lichaamshuid. Ruim een derde (33%) van de Nederlandse vrouwen is zich meerdere keren per dag of zelfs constant bewust van haar droge of schilferige huid. Dit blijkt uit een onderzoek van Bio-Oil onder ruim 1000 Nederlandse vrouwen van 18 jaar en ouder.

Bijna de helft (49%) van de vrouwen geeft aan dat wanneer ze last heeft van huidklachten, dit haar zelfvertrouwen negatief beïnvloedt. Bij vrouwen onder de 30 jaar ligt dat percentage zelfs op 71%. In deze leeftijdsgroep geeft 38% aan ook weleens negatieve reacties uit de omgeving te krijgen. Een derde van de (jonge) vrouwen wordt liever niet aangeraakt wanneer ze last heeft van haar huid (39%).

68% geeft aan dat haar huid in gure weersomstandigheden extra verzorging nodig heeft. Een op de drie vrouwen gebruikt in de winter dan ook andere verzorgingsproducten, maar slechts 19% geeft in dit seizoen meer geld uit aan huidverzorging. De meeste vrouwen (66%) besteden 1-15 euro per maand aan huidverzorging. Advies over huidverzorging zoeken vrouwen eerst bij winkelpersoneel van drogist/parfumerie (36%), dan bij de huisarts of specialist (29%) en op de derde plaats komen vrienden of vriendinnen (27%).