Eenmaal per week seks vertraagt ​​veroudering bij vrouwen

Ten minste eenmaal per week seks hebben vertraagt ​​veroudering bij vrouwen – zelfs als ze niet genieten van intiem zijn, blijkt uit nieuw onderzoek. Actief zijn tussen de lakens verhoogt de lengte van de telomeren van de vrouw. Deze DNA/genetisch materiaal strengen met langere lengtes worden geassocieerd met tragere veroudering, langere levensduur en een betere algemene gezondheid. De telomeren van vrouwen verlengen regelmatig met vrijen, ongeacht of ze seksueel tevreden zijn in hun relatie, voegt het onderzoek toe. Onderzoekers geloven dat seks kan helpen tegen veroudering bij vrouwen door het dempen van stress en het stimuleren van hun immuunsysteem.

Regelmatige seks is echt het beste medicijn voor het voorkomen van levensbedreigende hart-en vaatziekten – als je een man bent, vonden wetenschappers vorige maand. Onderzoekers hebben lichamelijke intimiteit, evenals ondersteuning van partner of conflict, algemene relatie tevredenheid en stress geanalyseerd bij 129 moeders in langdurige relaties. Bloedmonsters werden genomen van de deelnemers van de studie om de lengte van hun telomeren te bepalen. De studie werd uitgevoerd gedurende een week. Uit de resultaten bleek dat vrouwen die ten minste een keer per week seks hebben significant langere telomeren hebben. Tevredenheid met de relatie, stress en partner support of conflict had geen invloed op de lengte van telomeren.