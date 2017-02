Eenvoudige manieren om gewichtstoename tegen te gaan

Hoewel het al februari is worstelen velen onder ons nog steeds om de ongewenste kilo’s die zijn bijgekomen tijdens de feestdagen, eraf te krijgen. Hier hebben we een paar tips op een rij gezet die je kunnen helpen om weer op gang te komen, en hopelijk, terug naar je streefgewicht te gaan.

1. Drink water. Mensen denken vaak dat ze honger hebben, maar eigenlijk is het gewoon dorst, dus de volgende keer dat je trek hebt, drink eerst water. Drinken geeft je ook een vol gevoel.

2. Stel realistische doelen. Eén of twee pond per week is goed te doen.

3. Tel tot 10. Studies suggereren dat het gemiddelde verlangen slechts ongeveer tien minuten duurt. Dus, voordat je toegeeft aan je drang, stel je mentale timer voor een tien minuten time-out.

4. Eet vaker. Lichte, frequente maaltijden houden je eetlust in toom en vergroten je energie. Controleer je omgeving en haal gezonde snacks in huis en op kantoor.

5. Gebruik lage-calorie sauzen. Gebruik in plaats van mayonaise producten zonder vet. Mosterd, azijn, yoghurt, ketchup, sojasaus, salsa en kruiden zijn zeer laag in calorieën en kunnen ook op kip of vis.

6. Verklein je porties. Als je uit eten gaat, verminder de verleiding om je bord leeg te maken door een derde van je maaltijd aan de kant te zetten. Vraag de serveerster om een doggie bag, en neem het mee naar huis voor de volgende dag. Serveer jezelf ook thuis een derde minder. Deze eenvoudige tactiek kan zorgen voor vermindering van meer dan 500 calorieën per dag.

7. Doe rustig aan met alcohol. Onthoud dat alcohol een bron van calorieën is. Een klein glas bier heeft 90 calorieën; een klein glas wijn 67 calorieën.

8. Moedig jezelf aan. Om je te helpen op koers te blijven, schrijf positieve aantekeningen aan jezelf op de koelkast en voorraadkast.

9. Wees bewust. Eten terwijl je onderweg bent of als je voor de televisie of computer zit, zorgt voor snel eten. Zit in plaats daarvan elke keer aan de tafel als je eet. Maak een bewuste keuze om te gaan zitten en geniet van elke hap.

10. Eet je eiwit. Eiwit verlengt het gevoel van volheid beter dan koolhydraten of vetten dat doen. Houdt vast aan vetarme eiwitbronnen, zoals magere yoghurt, hardgekookte eieren, dunne plakjes kalkoenfilet of kipfilet.

11. Leer hoe te meten. Het is gemakkelijk om je te verkijken op portiegroottes. Haal de maatlepels en cups tevoorschijn.

12. Zorg voor slimme vervangingen. Kijk voor voedzame, caloriearme alternatieven voor suikerhoudende, vetrijke traktaties. Probeer bevroren druiven of een bevroren banaan in plaats van ijs of taart. Eet liever gepofte popcorn uit de magnetron dan die in olie.

13. Wees actief. Begin de dag met een lichamelijke activiteit. Maak een wandeling tijdens de lunch. Probeer een kick-box of yogales.

14. Geef jezelf een pauze om te ontspannen. Niemand zegt dat je je doel moet bereiken zonder fouten te maken. Zeg tegen jezelf dat je kunt slagen in het verliezen van gewicht door het nemen van kleine stappen en start opnieuw als je de fout in bent gegaan.