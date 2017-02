Eerste Bakfestival van Nederland komt eraan!

Bakliefhebbers opgelet! Het eerste ‘Bakfestival’ komt eraan. Drie dagen lang, van vrijdag 27 t/m zondag 29 oktober, kun je deelnemen aan verschillende demo’s, workshops, masterclasses, battles en proeverijen. Tijdens het evenement wat plaats vind in de MECC Maastricht, kunnen bezoekers zich oriënteren op alles wat er op bakgebied te vinden is en krijgen ze de mogelijkheid om bakspullen, keukenapparatuur en lekkernijen te kopen. Niemand minder dan Edwin Klaasen, oprichter en eigenaar van Desemenzo en auteur van ‘Ik bak geweldig, jij trouwens ook’ en toppatissier Hidde de Brabander, bekend van onder andere 24Kitchen, Masterchef en zijn label Dreams of Magnolia, hebben zich als ambassadeur aan het evenement verbonden.



Bakfestival vindt plaats van vrijdag 27 t/m zondag 29 oktober 2017. Kijk voor meer informatie op www.bakfestival.nl